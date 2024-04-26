В Україні очікується масове зростання заробітних плат: які професії перші в черзі на підвищення

Ринок праці в Україні потерпає значних трансформацій. Якщо на початку війни шукачів було значно більше ніж вакансій, то зараз все навпаки. Роботодавці скаржаться на дефіцит кадрів, адже дуже багато молоді виїхали закордон, працюють віддалено, або ж мобілізовані. Щоб заохочувати людей працювати, багато компаній планують цьогоріч підвищувати зарплати. Також це пов’язано з тим, що мінімальна зарплата з 1 квітня зросла до 8000 гривень. Про те, що зарплати дійсно підвищуватимуть свідчить недавнє опитування. Підвищуватимуть оплату абсолютно для різних фахівців.

“72% учасників дослідження підтвердили, що у їхніх компаніях у 2024 році намічено підвищення рівня заробітної плати. Важливо відзначити, що 39% фахівців HR зазначили, що у їхніх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 11-15%“, – йдеться у дослідженні проведеному профільною бізнес асоціацією.

Середня зарплата в Україні 17 442 гривні

Згідно з цим же дослідженням, середня зарплата в Україні становить 17 442 гривні, тож після такого підвищення може становити на 2000 гривень більше.

Серед інших даних:

28% компаній готові підвищити зарплату на 6-10%, тобто на 1000-1700 гривень.

13% компаній підвищать на 16-20%, тобто в сумі це вийде приблизно 2700-3500 гривень.

2% опитаних кажуть, що готові переглянути зарплати на більш ніж 21%, тобто на 3600 і більше гривень.

Серед опитаних було чимало й таких компаній, що активно підвищували заробітні плати у 2023 році. Зокрема, 2% заявили, що підвищили зарплату більш ніж на 31%.

В Україні зареєстрували нову професію

Й до теми, в Україні офіційно з’явилася нова професія. Це спеціаліст з підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб. В обов’язки такого працівника входитиме консультування та підтримка військових на всіх етапах повернення до громадянського життя. Тобто це консультації щодо їх прав, пільг, можливості безкоштовно лікуватися, отримувати психологічну підтримку тощо. До потенційних працівників є вимога — вища освіта соціального працівника, психолога чи щось суміжне.