У пенсіонерів дозволили забирати половину пенсії: опубліковано перелік умов

Українських пенсіонерів можуть позбавити до 50% пенсій. Розповідаємо, кому це загрожує. хто ухвалю подібні рішення та як уникнути таких ситуацій.

Деталі

Деякі українці можуть позбутися від 20% до 50% пенсійних виплат. Такі стягнення можливі при наявності у отримувача виплат боргів. Про це нагадали в Міністерстві юстиції України.

Українцям нагадали, що стягнення пенсійних виплат можливі за відсутності в боржника коштів на рахунках банків чи інших фінансових установ або відсутність чи недостатня кількість майна в боржника для покриття суми заборгованості в повному обсязі.

В такому разі суд може ухвалити рішення про відрахування на покриття боргу частини пенсійних виплат протягом певного часу, аж поки борг не буде повністю погашений.

Зазначається що стягувати кошти можуть навіть за борги за комунальні послуги у разі звернення постачальника послуг до суду.

На скільки можуть зменшити пенсію

Чинне законодавство України передбачає, що на покриття боргів допустимо рахункову з пенсій не більше 50% від суми на:

утримання членів сім’ї — виплата аліментів;

відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ чи організацій;

відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;

повернення переплаченої суми заробітної плати в випадках, передбачених законом.

Не більше 20% від суми пенсійних виплат за іншими видами стягнень.

При цьому розмір відрахувань розраховується виходячи із суми, яка залишається боржникові після утримання всіх податків та зборів, в також єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування.

Нагадаємо, що українським пенсіонерам додали до пенсій в середньому по 300 гривень. Чимало отримувачів пенсій розчаровані сумами надбавки, адже в уряді анонсували індексацію виплат з використанням пенсійних балів, які мали зробити пенсії більш справедливими. Очікувалися надбавки у сумі близько тисячі гривень для осіб, в яких понад 35 років стажу та які стали пенсіонерами понад десять років тому.