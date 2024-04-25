У пенсионеров разрешили забирать половину пенсии: опубликован перечень условий

Украинских пенсионеров могут лишить до 50% пенсий. Рассказываем, кому это грозит, кто принимает подобные решения и как избежать таких ситуаций.

Детали

Некоторые украинцы могут лишиться от 20% до 50% пенсионных выплат. Такие взыскания возможны при наличии у получателя выплат долгов. Об этом напомнили в Министерстве юстиции Украины.

Украинцам напомнили, что взыскание пенсионных выплат возможны при отсутствии у должника средств на счетах банков или других финансовых учреждений или отсутствие или недостаточное количество имущества у должника для покрытия суммы задолженности в полном объеме.

В таком случае суд может принять решение об отчислении на покрытие долга части пенсионных выплат в течение определенного времени, пока долг не будет полностью погашен.

Отмечается что взимать средства могут даже за долги за коммунальные услуги в случае обращения поставщика услуг в суд.

На сколько могут уменьшить пенсию

Действующее законодательство Украины предусматривает, что на покрытие долгов допустимо списать с пенсий не более 50% от суммы на:

содержание членов семьи – выплата алиментов;

возмещение убытков от хищения имущества предприятий, учреждений или организаций;

возмещение убытков, причиненных увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего;

возврат переплаченной суммы заработной платы в случаях, предусмотренных законом.

Не более 20% от суммы пенсионных выплат по другим видам взысканий.

При этом размер отчислений рассчитывается исходя из суммы, которая остается должнику после удержания всех налогов и сборов, в также единого социального взноса на общеобязательное государственное страхование.

Напомним, что украинским пенсионерам добавили к пенсиям в среднем по 300 гривен. Многие получатели пенсий разочарованы суммами надбавки, ведь в правительстве анонсировали индексацию выплат с использованием пенсионных баллов, которые должны были сделать пенсии более справедливыми. Ожидались надбавки в сумме около тысячи гривен для лиц, у которых более 35 лет стажа и которые стали пенсионерами более десяти лет назад.