Від 1000 євро на місяць без знання мови та досвіду роботи: українських біженців запрошують на роботу

Українські біженці активно влаштовуються на роботу за кордоном. Названо вакансії, які доступні українцям навіть без знання мови.

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Керівник міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко повідомила, які вакансії доступні українським біженцям в Європі.

В Європейських країнах стартує виробничий сезон, в розпалі сезонні польові роботи. Українцям найчастіше пропонують роботу в Східній Європі, адже в тій же Німеччини чи Нідерландах потрібне знання мов, причому на високому рівні B2 чи навіть С1.

Польща

З середини квітня в Польщі стартують сезонні роботи на полях та заводах. зараз сільські господарства шукають людей на збір полуниці. Є чимало вакансій на заводах виробництва м’ясної продукції та на логістичні склади. Зарплату пропонують 4-5 тисяч злотих на руки.

Чехія

Українців активно запрошують на роботу в теплиці та на заводи що переробки продукції. Пропонують заробітну плату близько 1500 євро та надають житло.

При цьому для працевлаштування вимагають лише наявність статусу тимчасово захисту саме в Чехії. Якщо в особи статус захисту в іншій європейській країні, то в працевлаштуванні можуть відмовити.

Литва

В цій країні без знання мови та досвіду роботи можна влаштуватися на заводи з переробки м’ясних продуктів. Пропонують зарплату від 1100 євро. Також потрібні кухарі, їм платять від 1000 до 1300 євро на місяць та надають безкоштовне харчування.

В Литві найчастіше пропонують вакансії в великих містах або неподалік них, де є добре розвинена інфраструктура. Чимало підприємств надають житло та/або безкоштовне харчування.

Нідерланди

В цій країні також стартували сезонні роботи. Потрібні працівники для збору салату на полях. Робітникам пропонують заробітну плату від 2 000 євро, це вже після сплати податку. Однак робота в полі чи не єдина доступна українцям без знання мови.