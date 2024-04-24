Популярный мобильный оператор представил тариф за 35 гривен с интернетом и звонками

Мобильный оператор Vodafone порадовал своих клиентов крайне привлекательным предложением. Украинцам предлагают тариф, стоимость которого ниже цены чашки кофе – всего 35 гривен в месяц. Соответствующую информацию обнародовали на официальной странице компании в facebook.

Детали

Согласно заявлению мобильного оператора, новый льготный тариф для абонентов представляет собой инновационную услугу от мобильного оператор Водафон под названием “Ночные Гигабайты”. Сообщается, что за символическую плату всего в 35 гривен в месяц оператор предоставит дополнительные 15 Гб интернета. Но есть несколько нюансов:

в компании отмечают, что использовать эти гигабайты можно лишь в определенное время с 23:00 до 08:00;

в это время основные ГБ из пакета услуг расходоваться не будут;

подключить эту услугу можно через мобильное приложение My Vodafone или с помощью звонка по комбинации *312#.

Однако далеко не все клиенты рады такому предложению. Немало абонентов Vodafone выразили свое недовольство по поводу увеличения стоимости услуг связи. Особенно актуальна эта проблема для пенсионеров, которым не нужен интернет.

В комментариях на официальной странице оператора в социальных сетях часто можно увидеть жалобы пенсионеров или их родственников относительно очередного повышения платы за услугу Vodafone Лайт+ на 300 гривен в этом году.

Пользователи часто просят мобильных операторов предложить дешевый тариф для пенсионеров и тех, кто не пользуется мобильным интернетом на смартфоне. Люди вынуждены платить минимум около ста гривен за пользование пакетом услуг, но часто вообще не используют Гб интернета.

Напомним, что Киевстар сообщил своим клиентам о росте стоимости пакетов услуг. В среднем стоимость вырастет на 25-50 гривен в месяц. При этом увеличат не только цены, но и наполнение пакетов. Украинцы получат еще больше минут и Гб интернета для связи с близкими и родными.