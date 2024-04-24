Популярний мобільний оператор представив тариф за 35 гривень з інтернетом і дзвінками

Мобільний оператор Vodafone порадував своїх клієнтів вкрай привабливою пропозицією. Українцям пропонують тариф, вартість якого нижча за ціну чашки кави — лише 35 гривень на місяць. Відповідну інформацію оприлюднили на офіційній сторінці компанії в facebook.

Деталі

Відповідно до заяви мобільного оператора, новий пільговий тариф для абонентів являє собою інноваційну послугу від мобільного оператор Водафон під назвою “Нічні Гігабайти”. Повідомляється, що за символічну плату всього в 35 гривень на місяць оператор надасть додаткові 15 Гб інтернету. Але є кілька нюансів:

в компанії наголошують, що використовувати ці гігабайти можна лише в певний час з 23:00 до 08:00;

в цей час основні ГБ з пакета послуг витрачатися не будуть;

підключити цю послугу можна через мобільний додаток My Vodafone або за допомогою дзвінка за комбінацією *312#.

Однак далеко не всі клієнти раді такій пропозиції. Чимало абонентів Vodafone висловили своє невдоволення щодо збільшення вартості послуг зв’язку. Особливо актуальна ця проблема для пенсіонерів, яким не потрібен інтернет.

В коментарях на офіційній сторінці оператора у соціальних мережах часто можна побачити скарги пенсіонерів чи їхніх родичів щодо чергового підвищення плати за послугу Vodafone Лайт+ на 300 гривень в цьому році.

Користувачі часто просять мобільних операторів запропонувати дешевий тариф для пенсіонерів та тих, хто не користується мобільним інтернетом на смартфоні. Люди змушені сплачувати щонайменше близько ста гривень за користуванням пакетом послуг, але часто взагалі не використовують Гб інтернету.

Нагадаємо, що Київстар повідомив своїх клієнтів про зростання вартості пакетів послуг. В середньому вартість зросте на 25-50 гривень на місяць. При цьому збільшать не лише ціни, але й наповнення пакетів. Українців отримають ще більше хвилин та Гб інтернету для зв’язку з близькими та рідними.