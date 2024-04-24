Київстар дозволяє не платити за гігабітний інтернет одразу кілька місяців

Один з найпопулярніших мобільних операторів України — Київстар повідомив чудову новину для всіх українців. Абоненти отримають черговий подарунок — безкоштовний інтернет на три місяці. На офіційній сторінці Київстар у Facebook розповіли, як українцям прийняти участь в акції. Скористатися послугою можуть користувачі, які вперше підключили Домашній інтернет від Київстар або планують перейти на новий тариф.

Як підключити безкоштовний інтернет від Київстар

При підключенні домашнього інтернету Київстар надасть доступ до мережі інтернет на швидкості до 1 Гб/с в рамках тарифу “Безлім LOVE UA”. Перші три місяці за інтернет платити взагалі не потрібно, надалі послуга коштуватиме лише 50 гривень на місяць.

послуга Гігабайт активується автоматично, якщо за вашою адресою є покриття;

за три дні до завершення періоду ознайомлення абоненти отримають смс повідомлення та відеоінструкцію про відключення послуги, якщо буде прийнято рішення про її відключення.

При цьому є одна важлива умова. Для того, щоб підключити тариф “Безлім LOVE UA” ваш рахунок потрібно буде поповнити рахунок на сто гривень. Це своєрідний стартовий платіж.

В перший місяць користування плата за Домашній інтернет буде стягувати лише за кількість днів, що залишилися до кінця місяця. Далі кошти будуть стягувати з особового рахунку абонента першого числа кожного місяця.

Нагадаємо, що недавно в Київстар попередили про збільшення вартості всіх тарифі. В середньому доведеться платити більше на 25-50 гривень на місяць. При цьому зросте не лише вартість, але й наповнення пакетів послуг, так українці отримають ще більше хвилин та гігабайтів, в тому числі в роумінгу, щоб залишатися на зв’язку з найріднішими. Крім того, підвищення цін це вимушений крок, адже оператори повинні інвестувати в відновлення пошкодженої окупантами інфраструктури.