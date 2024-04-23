Государство начислит разовую выплату многим украинцам: кто и на какую сумму претендует?

Каждый год ко Дню Независимости многие украинцы получают разовую финансовую помощь от государства. Размер этой выплаты может варьироваться в зависимости от статуса, который имеет лицо. Наибольшая выплата равна 3100 гривен, а наименьшая – 450 гривен. На максимальную сумму претендуют лица, получившие инвалидность в результате боевых действий, военнопленные и в том числе люди, что находились в концлагерях. В эту категорию входят также люди, которые в заключении получили тяжелые или хронические болезни. Выплата предоставляется только официально оформившим свой статус до 24 августа текущего года.

Всего на выплату претендует 14 категорий граждан

Согласно законопроекту, регулирующему эту выплату, на нее претендует 14 категорий украинцев. Лица с инвалидностью первой группы получат 3100 гривен, вторая группа получит 2900 гривен, а у кого инвалидность третьей группы насчитают по 2700 гривен.

Максимальную помощь в размере 3100 гривен получат и граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.

По 1000 гривен получат украинцы, пострадавшие во время Революции Достоинства, которые в малолетнем возрасте находились в концлагерях, а также родившиеся в таком месте люди.

Многие категории граждан получат по 650 гривен. Среди них:

Близкие родственники погибших и имеющие посмертное звание ветерана войны. Члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Вдовы и вдовцы лиц, которые умерли, а при жизни имели инвалидность, полученную в результате боевых действий. Однако есть условие, что деньги начислят, если вдова или вдовец не женились повторно. Мужья и жены умерших участников боевых действий, которые при жизни являлись жертвами нацистских преследований.

По 450 гривен выплатят детям чьи родители участвовали в борьбе с нацизмом, находились в концлагерях и подвергались репрессиям.

Если до 1 октября выплата не поступает, нужно обратиться в любое отделение Пенсионного Фонда Украины.