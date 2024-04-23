Держава нарахує разову виплату багатьом українцям: хто та на яку суму претендує?

Щороку до Дня Незалежності багато українців отримують разову фінансову допомогу від держави. Розмір цієї виплати може варіюватися залежно від статусу, який має особа. Найбільша виплата дорівнює 3100 гривень, а найменша — 450 гривень. На максимальну суму претендують особи, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, були військовополоненими й в тому числі перебували у концтаборах. До цієї категорії входять також люди, які бувши у засланні отримали тяжкі або хронічні хвороби. Виплата надається лише тим, хто офіційно оформить свій статус до 24 серпня поточного року.

Всього на виплату претендує 14 категорій громадяни

Згідно із законопроєктом, який регулює цю виплату, на неї претендує 14 категорій українців. Особи з інвалідністю першої групи отримають 3100 гривень, друга група отримає 2900 гривень, а тим в кого інвалідність третьої групи нарахують по 2700 гривень.

Максимальну допомогу у розмірі 3100 гривень отримають й ті громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

По 1000 гривень отримають українці, які постраждали під час Революції Гідності, які в малолітньому віці перебували у концтаборах, а також люди, які народились у такому місці.

Багато категорій громадян отримає по 650 гривень. Серед них:

Близькі родичі тих, хто загинув та має посмертно звання ветерана війни. Члени родин загиблих Захисників та Захисниць України. Вдови та вдівці осіб, які померли, а при житті мали інвалідність отриману внаслідок бойових дій. Однак є умова, гроші нарахують, якщо вдова чи вдівець не одружувались повторно. Чоловіки та дружини померлих учасників бойових дій, які при житті були жертвами нацистських переслідувань.

По 450 гривень виплатять дітям чиї батьки брали участь в боротьбі з нацизмом, перебували у концтаборах та піддавались репресіям.

Якщо до 1 жовтня виплата не надходить потрібно звернутися у будь-яке відділення Пенсійного Фонду України.