Мошенники активно начали использовать телеграмм, чтобы воровать у украинцев деньги: как защититься?

Сегодня практически каждый использует какой-нибудь мессенджер и чаще всего это телеграмм. Разработчики этого приложения уверяют, что данные пользователей надежно защищены и им ничего не угрожает. Однако это не мешает мошенникам активно использовать телеграммы для своих преступных схем. Среди последнего: аферисты похищают аккаунты пользователей, затем выманивают деньги у их знакомых. В результате может пострадать целый ряд людей.

Как воруют аккаунты?

Оказывается добровольно отдать аккаунт аферистам можно всего лишь перейдя по ссылке, которую они вам присылают. Если вам написали незнакомые или даже знакомые люди/группы или какие-то чат-боты и предлагают перейти по ссылке, чтобы что-то узнать или получить, лучше не делайте этого. В результате вы потеряете доступ к своему профилю. Подобной ситуацией в сети поделилась адвокат Елена Бабич. Женщина говорит, что в похожую ситуацию попала ее близкая подруга.

“Ей поступило сообщение от бывшей учительницы с просьбой проголосовать за ее внучку. Подружка ничего не заподозрила, перешла по ссылке, ее опрокинуло в, на первый взгляд реальную Telegram-группу с родителями детей. Там нужно было проголосовать, перейти по какой-то ссылке. Она это сделала, но в какой-то момент ее насторожило очень большое количество ссылок, и она просто передумала, удалила и забыла за всю эту историю», – рассказывает адвокат.

Но оказывается, пока женщина переходила за первичными ссылками, то успела попасть в беду. Позже стало известно, что ее данные успели зафиксировать мошенники и от ее имени они начали рассылать ее контактам сообщения с просьбой одолжить деньги.

“Этой историей хочу вас обезопасить от того, что когда вам приходит сообщение от даже знакомого лица с просьбой проголосовать, пожалуйста, дважды проверьте перед тем, как это делать. И для вас красным флажком должно быть то, что когда вы переходите на голосование, вас просят что-то дополнительно подтвердить“, – подытожила Бабич.

Добавим, что ссылку от незнакомцев не стоит открывать ни в одном другом мессенджере, или тем более если письмо приходит на электронную почту.