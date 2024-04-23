В Украине еще раз пересчитают пенсии: некоторые получат надбавку сразу за несколько месяцев

В Украине в этом году пенсия будет расти сразу несколько раз. Один перерасчет уже был в марте (ежегодная индексация), затем в апреле пенсии выросли вместе с минимальной зарплатой. Ну а в июне пенсии еще раз пересчитают, однако для граждан, которые уже достигли пенсионного возраста, но продолжают работать и зарабатывать стаж. Их пенсии должны были пересчитать еще в апреле, однако информация о стаже всегда приходит с опозданием. Соответственно, некоторые украинцы получат прибавку сразу за несколько месяцев: апрель, май и июнь.

Пенсии перечислят автоматически

Людям не нужно идти в отделение Пенсионного Фонда или тем более нести какие-то сведения о себе или личные данные. Перерасчет произойдет автоматически для всех, кто имеет на него право. Среди требований, которым должно отвечать лицо, по состоянию на 1 марта 2024 года пенсионер должен иметь не менее 24 месяцев сверхурочного стажа.

Также, конечно же, лицо должно работать официально, то есть платить страховые взносы и работать на той работе, которая позволяет одновременно получать зарплату и пенсию.

Как еще выросли и вырастут пенсии?

С последнего повышения следует отметить рост минимальной пенсии для тех, кто достиг пенсионного возраста и выполнил все нормы стажа. Теперь такие лица будут получать 3200 гривен вместо 2840. Все из-за повышения минимальной зарплаты до 8000 гривен, а пенсия напрямую зависит от ее размера.

В целом после мартовской индексации средняя пенсия по Украине составляет 5300 гривен. Самые высокие пенсии в Киеве, Ровенской области и восточных областях. Там люди получают в среднем 5000–7000 гривен. Самые низкие выплаты на Тернопольщине и в Закарпатской области – около 4400 гривен. Размер пенсии напрямую зависит от размера зарплаты, которую лицо получало или облагало налогом в течение трудового периода. В названых областях зарплаты по статистике, самые высокие и низкие соответственно.