Чому інтернет у 2G в Україні може взагалі не працювати

Стільникові мережі другого покоління GSM поки працює у всіх операторів у нашій країні. Чому ми кажемо “поки що”? Уся справа в появі нових і більш ефективних стандартів. Рано чи пізно вони витіснять 2G з цінного частотного діапазону в нижній смузі спектра. Перший оператор вже зробив такий крок.

Але зараз ще жоден з операторів в Україні не відключив його. А ось на відсутність інтернету в 2G абоненти скаржаться регулярно. У чому ж справа? Чи справді оператори вже вимкнули мобільну передачу даних у GSM?

Трішки теорії

Щоб розібратися, потрібно згадати, які швидкості доступу в інтернет GSM може надати в принципі. Першою пакетною технологією передачі даних був – GPRS. Теоретичний максимум для неї був – 171 кбіт/сек. На практиці ж абоненти отримували щось на кшталт 50-80 кбіт/сек. Але цим справа не закінчилася.

2 Mbps peak data rates. New IMT GHz spectrum. GSM. 200 KHz carrier. 8 full-rate time slots. 16 half-rate time slots. GPRS. 200 KHz carrier. 115 Kbps peak data rates. EDGE. 200 KHz carrier. Data rates up to 384 Kbps. 8-PSK modulation. Higher symbol rate. HSCSD. HSCSD. Circuit-switched data. 64 Kbps peak data rates.

У стандарті GSM була ще одна – більш досконала технологія передачі даних EDGE. Коли вона працює, на екрані ви побачите символ “Е” поруч з індикатором мережі. З EDGE швидкості могли досягати 384 кбіт/сек. На практиці можна було отримати лише половину від цього.

Причому важливо розуміти, що всі ці цифри реальні для відносно порожньої мережі, коли голосові канали в стільниковій мережі майже не використовуються, а ресурси віддано для передачі даних.

Що є зараз

Зараз більша частина смартфонів користуються послугами мереж 3G/4G. Тому оператори поступово передають частоти, які займають 2G для нових стандартів. Їм не вигідно тримати мережі другого покоління майже порожніми, тоді як для швидкісної передачі даних не вистачає ємності. Через це спектр для GSM зараз стиснутий до мінімуму майже скрізь, а всі ресурси в сотах зайняті під голос.

У підсумку для передачі даних в GSM практично не залишається місця. Є лише трохи ресурсу для роботи різних пристроїв (M2M) на кшталт сигналізацій, терміналів оплати і банкоматів.

Якщо наш смартфон вивалюється в 2G і ми намагаємося вийти в інтернет, мережа може дати нам лише жалюгідних 10-20 кбіт/сек. Сучасні інтернет-ресурси вже не ті, що 20 років тому. Сторінка з великою кількістю різної мультимедійної інформації з такою швидкістю завантажуватиметься десятки хвилин. Браузер просто констатує “Немає інтернет підключення”, а ми це вважатимемо за повну відсутність інтернету в 2G.

Вимоги до характеристик інтернет-підключення змінилися за 10-15 років до невпізнання, тому й технології мають бути відповідними. Проте, на відносно порожній мережі 2G не в пікові години цілком можна погортати інтернет-сторінки. Але надіятись на 2G інтернет зараз уже не можна.