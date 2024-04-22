Киевстар сообщил о нововведении, которое коснется миллионов абонентов
В компании Киевстар анонсировали интересные изменения. Данный мобильный оператор обслуживает львиную долю абонентов в Украине и все его номера начинаются кодом +(380) 67, 68, 96, 97 или 98. Однако уже скоро оператор будет предлагать новый код (077). Правда, это новшество будет действовать только на новых абонентов, а вот уже существующих никак не коснется. Эту новость в компании Киевстар рассказали совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЕК).
Именно НКЭК и выдала компании разрешение на новый код
Сейчас известно, что Киевстар получили разрешение на новый код, и это разрешение будет длиться 5 лет. Это позволит компании подключить более 10 миллионов новых абонентов.
“НКЭК приняла решение выдать частному акционерному обществу “Киевстар” разрешение на использование кода сети назначения “77” для мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн. негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет“, – говорится в сообщении.
В Киевстаре подтверждают эту информацию и говорят, что сейчас идет усиленная работа над внедрением нового кода в систему. Говорят, это решение имеет много положительных сторон. К примеру, теперь точно не будет дефицита свободных номеров.
Кроме этого новый код позволит:
- И дальше активно развивать услуги, которые может предоставлять компания.
- Позволит устанавливать необходимый карантинный период для существующей базы номеров, что в свою очередь уменьшит количество жалоб от клиентов.
- Позволяет создать дополнительный ресурс на случай, если один из мобильных операторов связи выйдет из строя.
“Остального оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов “Киевстар” в перспективе ближайших двух лет”, – отмечается в опубликованном письме компании, где она и озвучивала просьбу выделить новый код.
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