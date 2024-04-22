Киевстар сообщил о нововведении, которое коснется миллионов абонентов

В компании Киевстар анонсировали интересные изменения. Данный мобильный оператор обслуживает львиную долю абонентов в Украине и все его номера начинаются кодом +(380) 67, 68, 96, 97 или 98. Однако уже скоро оператор будет предлагать новый код (077). Правда, это новшество будет действовать только на новых абонентов, а вот уже существующих никак не коснется. Эту новость в компании Киевстар рассказали совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЕК).

Именно НКЭК и выдала компании разрешение на новый код

Сейчас известно, что Киевстар получили разрешение на новый код, и это разрешение будет длиться 5 лет. Это позволит компании подключить более 10 миллионов новых абонентов.

“НКЭК приняла решение выдать частному акционерному обществу “Киевстар” разрешение на использование кода сети назначения “77” для мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн. негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет“, – говорится в сообщении.

В Киевстаре подтверждают эту информацию и говорят, что сейчас идет усиленная работа над внедрением нового кода в систему. Говорят, это решение имеет много положительных сторон. К примеру, теперь точно не будет дефицита свободных номеров.

Кроме этого новый код позволит:

И дальше активно развивать услуги, которые может предоставлять компания. Позволит устанавливать необходимый карантинный период для существующей базы номеров, что в свою очередь уменьшит количество жалоб от клиентов. Позволяет создать дополнительный ресурс на случай, если один из мобильных операторов связи выйдет из строя.

“Остального оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов “Киевстар” в перспективе ближайших двух лет”, – отмечается в опубликованном письме компании, где она и озвучивала просьбу выделить новый код.