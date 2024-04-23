На українців чекає “сюрприз” у платіжках за комуналку: деякі цифри суттєво зростуть

Комунальники затвердили вже два нові тарифи на послуги. Українців чекає “сюрприз” в платіжках адже комунальники затвердили нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вартість послуг зросте одразу на 40%.

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Про нові ціни для споживачів розповів директор комунального підприємства “Прилукитепловодопостачання” Андрій Гавриш. Зазначимо, що зростання тарифів буде місцевим і торкнеться наразі лише мешканців міста Прилуки, що на Чернігівщині.

Головна причина, чому комунальники вирішили переглянути тарифи — зростання цін на електроенергію. У 2024 році електрика для підприємств здорожчала на 149%. Крім того, зросли й інші витрати, зокрема податок на спецводокористування.

Гавриш пояснив, що у 2023 році збиток на послугах водопостачання та водовідведення склав майже 9,5 мільйонів. Комунальне підприємство зрозуміло, що далі не може перекрити збиток іншими видами діяльності, тому було прийнято рішення скорегувати тариф на дві складові — водопостачання та каналізацію.

Якими будуть нові ціни для жителів Прилук

Таким чином тариф на воду для населення зросте з 13,55 гривні до 19,88 гривень за кубометр. Вартість каналізації зросте з 24,67 гривні до 32,80 гривні за кубометр. Загалом послуги водоканалу зростуть на 14,46 гривні або на 37%. — до 52, 68 гривні за кубометр.

Як зміняться тарифи на інші послуги

Вже влітку цього року в Україні можуть переглянути тарифи на електроенергію. Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що торішне підвищення тарифу на світло дозволило відновити енергосистему після обстрілів. За його словами завдяки цьому рішенню не вдалося б відновити пошкоджені енергооб’єкти та пройти зиму без відключень.

Водночас, в умовах останніх атак може виникнути необхідність знову підвищити ціни. Ймовірно, вартість зросте до 3,5 гривні за кВт, однак поки жодних рішень не прийнято, тривають дискусії. Однак навряд чи вдасться уникнути перегляду цін, адже ракетні атаки ворога тривають.