Київстар повідомив про нововведення, яке торкнеться мільйонів абонентів

У компанії “Київстар” анонсували цікаві зміни. Даний мобільний оператор обслуговує левову частку абонентів в Україні й всі його номери починаються кодом + (380) 67, 68, 96, 97 або 98. Однак, вже незабаром оператор пропонуватиме новий код (077). Щоправда, це новшество діятиме лише на нових абонентів, а от вже існуючих ніяк не торкнеться. Цю новину у компанії Київстар розповіли спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Саме НКЕК й видала компанії дозвіл на новий код

Наразі відомо, що Київстар отримали дозвіл на новий код, і цей дозвіл триватиме 5 років. Це дозволить компанії під’єднати понад 10 мільйонів нових абонентів.

“НКЕК прийняла рішення видати приватному акціонерному товариству “Київстар” дозвіл на користування кодом мережі призначення “77″ для мобільного зв’язку з абонентською ємністю 10 млн. негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на 5 років“, – йдеться у повідомленні.

В Київстарі підтверджують цю інформацію та кажуть, що наразі триває посилена робота над впровадженням нового коду в систему. Кажуть це рішення має багато позитивних сторін. Наприклад, тепер точно не буде дефіциту вільних номерів.

Крім цього новий код дозволить:

Й надалі активно розвивати послуги, які може надавати компанія. Дозволить встановлювати необхідний карантинний період для існуючої бази номерів, що своєю чергою зменшить кількість скарг від клієнтів. Дозволить створити додатковий ресурс на випадок, якщо один з мобільних операторів зв’язку вийде з ладу.

“Вільного номерного ресурсу, що залишився, недостатньо для задоволення потреб абонентів “Київстар” у перспективі найближчих двох років“, – зазначається в опублікованому листі компанії, де вона й озвучувала прохання виділити новий код.