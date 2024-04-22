Київстар повідомив про нововведення, яке торкнеться мільйонів абонентів
У компанії “Київстар” анонсували цікаві зміни. Даний мобільний оператор обслуговує левову частку абонентів в Україні й всі його номери починаються кодом + (380) 67, 68, 96, 97 або 98. Однак, вже незабаром оператор пропонуватиме новий код (077). Щоправда, це новшество діятиме лише на нових абонентів, а от вже існуючих ніяк не торкнеться. Цю новину у компанії Київстар розповіли спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
Саме НКЕК й видала компанії дозвіл на новий код
Наразі відомо, що Київстар отримали дозвіл на новий код, і цей дозвіл триватиме 5 років. Це дозволить компанії під’єднати понад 10 мільйонів нових абонентів.
“НКЕК прийняла рішення видати приватному акціонерному товариству “Київстар” дозвіл на користування кодом мережі призначення “77″ для мобільного зв’язку з абонентською ємністю 10 млн. негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на 5 років“, – йдеться у повідомленні.
В Київстарі підтверджують цю інформацію та кажуть, що наразі триває посилена робота над впровадженням нового коду в систему. Кажуть це рішення має багато позитивних сторін. Наприклад, тепер точно не буде дефіциту вільних номерів.
Крім цього новий код дозволить:
- Й надалі активно розвивати послуги, які може надавати компанія.
- Дозволить встановлювати необхідний карантинний період для існуючої бази номерів, що своєю чергою зменшить кількість скарг від клієнтів.
- Дозволить створити додатковий ресурс на випадок, якщо один з мобільних операторів зв’язку вийде з ладу.
“Вільного номерного ресурсу, що залишився, недостатньо для задоволення потреб абонентів “Київстар” у перспективі найближчих двох років“, – зазначається в опублікованому листі компанії, де вона й озвучувала прохання виділити новий код.
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