Прибавят по 4 000 гривен к пенсии, но не всем: кому повезет

В 2024 году в Украине больше всего выросли пенсионные выплаты судей. С января по апрель средний размер их пенсий вырос на 4 037 гривен и достиг отметки 103 874 гривны. В то время средняя пенсия в Украине выросла совсем не существенно – с 5 385 гривен до 5 743 гривны. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. Отметим, что значительная часть населения страны получают сумму меньше даже прожиточного минимума.

Детали

Более 67 тысяч украинцев в среднем получают пенсию в размере всего 1 400 гривен. Такую мизерную сумму получают те граждане, которые не набрали необходимый стаж для получения пенсии по возрасту. Минимальную пенсию в размере 2 361 гривны получают 283 тысячи украинцев на заслуженном отдыхе.

Как свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины около 2,7 миллиона украинцев продолжают работать после выхода на пенсию и в среднем получают по шесть тысяч гривен пенсии.

В общем пенсию в стране получают 10,1 миллиона человек. Из них:

более 2.6 миллиона пенсионеров получают пенсию до 3 тысяч гривен;

1,2 миллиона человек имеют пенсии более 10 тысяч гривен.

Отметим, что эффективная пенсионная система может предоставить возможность работающему человеку получать на заслуженном отдыхе около 60% от привычного дохода.

Международная организация труда настаивает на том, что минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять не менее 40% от привычного заработка человека.

К сожалению, Украина эту норму выполняет только для некоторых льготных категорий. Например, судьи могут получать 80% от своей зарплаты будучи на пенсии.

Среднестатистический украинец со средней зарплатой и стажем 35 лет после выхода на пенсию может получать доход, который иногда меньше 30% его привычного дохода. И вряд ли ситуация улучшится в ближайшие годы, ведь из-за войны количество трудоспособного населения сокращается — часто людей на фронте, другие выехали за границу.