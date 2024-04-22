В НБУ назвали перечень самых опасных купюр, которые часто оказываются фальшивыми

В Украине большое обращение фальшивых гривен. Речь не о средствах, которые вы можете получить на кассе в банке или банкомате — там как раз все проверено и процент получить фальшивку нулевой. Речь о наличных, которая переходит из рук в руки среди украинцев. Также фальшивые деньги нередко можно получить на сдачу в небольших магазинчиках, где продавцы не имеют возможности надлежащим образом проверить подлинность купюры и мошенники этим пользуются. Как защитить себя? В НБУ и полиции дают ряд советов.

Сегодня в Украине еще достаточно фальшивых купюр

В НБУ заявляют, что на 2024 год на 1 миллион банкнот приходится минимум 2000 фальшивок.

“Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2023 года оставался низким. Так, по итогам прошлого года на 1 млн шт настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельных (по итогам 2022 года – около 2,2 банкнот). Этот показатель в странах Европейского Союза 2023 года почти в восемь раз выше и составил около 16 банкнот евро (по итогам 2022 года – 13 банкнот)”, – говорится в сообщении от НБУ.

По данным того же НБУ больше подделывают купюры выпущенные до 2015 года. Все потому, что у них несовершенная система защиты. Их легче подделать. А вот более новые банкноты подделать почти невозможно.

“В частности, высокие номиналы 100, 200, 500 и 1 000 грн, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах. Для защиты этих банкнот, которые чаще всего привлекают внимание злоумышленников, применены легко оптически меняющиеся инновационные элементы защиты: гражданам легко их проверить, а злоумышленникам очень сложно воспроизвести», – рассказали в НБУ.

Чтобы обезопасить себя, украинцам советуют не проводить сделок с наличными, когда речь идет о продаже каких-то ценных товаров не знакомым людям. Также быть внимательным к деньгам, которые вы получаете. Фальшивки все же отличают от оригинала. Как минимум они имеют полностью гладкую поверхность, а оригинал кое-где шершавый.