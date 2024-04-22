В НБУ назвали перелік найнебезпечніших купюр, які часто виявляються фальшивими

В Україні є великий обіг фальшивих гривень. Мова не про кошти, які ви можете отримати на касі в банку чи у банкоматі — там якраз все перевірено і відсоток отримати фальшивку нульовий. Мова про готівку, яка переходить з рук в руки серед українців. Також, фальшиві гроші нерідко можна отримати на здачу в невеликих магазинчиках, де продавці не мають змоги належним чином перевірити справжність купюри й шахраї цим користуються. Як себе захистити? В НБУ та поліції дають низку порад.

Сьогодні в Україні ще достатньо фальшивих купюр

В НБУ заявляють, що станом на 2024 рік на 1 мільйон банкнот припадає мінімум 2000 фальшивок.

“Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2023 року залишався низьким. Так, за підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблених (за підсумками 2022 року – близько 2,2 банкнот). Цей показник у країнах Європейського Союзу 2023 року майже у вісім разів вище і становив приблизно 16 банкнот євро (за підсумками 2022 року – 13 банкнот)“, – йдеться у повідомленні від НБУ.

За даними того ж НБУ найбільше підробляють купюри випущені до 2015 року. Все через те, що в них недосконала система захисту. Їх легше підробити. А от новіші банкноти підробити майже нереально.

“Зокрема, високі номінали 100, 200, 500 і 1 000 грн, які Національний банк ввів в обіг у 2015-2020 роках. Для захисту цих банкнот, які найчастіше привертають увагу зловмисників, застосовані інноваційні елементи захисту, що легко оптично змінюються: громадянам легко їх перевірити, а зловмисникам дуже складно відтворити“, – розповіли у НБУ.

Щоб убезпечити себе українцям радять не проводити операцій з готівкою коли мова йде про продаж якихось цінних товарів не знайомим людям. Також, бути уважним до грошей, які ви отримуєте. Фальшивки все-таки відрізняють від оригіналу. Як мінімум вони мають повністю гладку поверхню, а оригінал подекуди шершаву.