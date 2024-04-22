Чтобы обменять некоторые доллары, нужно заплатить дополнительную комиссию: что происходит?

По словам НБУ, украинцы свободно могут обменивать доллары любого года выпуска. Речь и о пресловутом 1996 году, который несколько месяцев назад так неохотно принимали банки, а обменники и вовсе отказывались от этих купюр. Правда, есть список банкнот, которые неохотно у вас возьмут и сегодня. Речь о сильно изношенных или уничтоженных деньгах. То есть те, которые пострадали от пожара, склеились вместе в результате длительного хранения, пострадали от воды, покрылись плесенью, имеют по поверхности разные пятна и т.д. Сюда же можно отнести и порванные купюры, или те, что связаны с оторванными частями. Обменять их можно только в некоторых отделениях отдельных банков и то заплатив за это комиссию.

Речь об услуге инкассо

Ни один банк не обменяет такие доллары по их полной стоимости. Вам только предложат провести услугу инкассо, в рамках которой купюры изымают и отправляют в выдавший их заграничный банк. Далее, банк эмитент обменивает поврежденные доллары на новые, однако их владельцу возвращают не всю сумму, а на 17-30% меньше. Размер комиссии зависит от масштабности повреждений.

“Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться к любому украинскому банку, совершающему операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на подходящие“, – говорится в сообщении.

Также есть важный нюанс. Если на купюрах есть опасные химические вещества, то банк их примет только после того, как вы отдадите деньги на профессиональную дезинфекцию. О том, что вы действительно это сделали, должен свидетельствовать специальный документ, что вам выдают эксперты, которые дезинфицировали деньги.