Щоб обміняти деякі долари треба заплатити додаткову комісію: що відбувається?

Зі слів НБУ українці вільно можуть обмінювати долари будь-якого року випуску. Мова й про горезвісний 1996 рік, який кілька місяців тому так неохоче приймали банки, а обмінники й зовсім навідріз відмовлялись від цих купюр. Щоправда, є перелік банкнот, які неохоче у вас візьмуть й сьогодні. Мова про сильно зношені або знищені гроші. Тобто ті, які постраждали від пожежі, склеїлись докупи внаслідок тривалого зберігання, постраждали від води, покрилися цвіллю, мають по поверхні різні плями тощо. Сюди ж можна віднести й порвані купюри, чи ті, що з відірваними частинами. Обміняти їх можливо лише в деяких відділеннях окремих банків і то заплативши за це комісію.

Мова про послугу інкасо

Жоден банк не обміняє такі долари за їх повною вартістю. Вам лише запропонують провести послугу інкасо в рамках якої купюри вилучають та відправляють у закордонний банк, який їх видав. Далі, банк емітент обмінює пошкоджені долари на нові, однак їх власнику повертають не всю суму, а на 17-30% меншу. Розмір комісії залежить від масштабності пошкоджень.

“Якщо у вас є іноземні банкноти, що містять написи, забруднення, надриви або розрізи, ви можете здати їх на інкасо. Потрібно звернутися до будь-якого українського банку, який здійснює операції з відповідною іноземною валютою. Банки приймають пошкоджені та зношені банкноти, передають їх у країну походження та обмінюють на придатні“, – йдеться у повідомленні.

Також, є важливий нюанс. Якщо на купюрах є небезпечні хімічні речовини, то банк їх прийме лише після того, як ви віддасте гроші на професійну дезінфекцію. Про те, що ви дійсно це зробили має свідчити спеціальний документ, який вам видають експерти, що дезінфікували гроші.