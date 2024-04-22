Две плохие новости и одна хорошая: с 1 июля украинцев за границей ждут изменения

Сразу три важных нововведения с первого июля могут существенно усложнить выезд граждан Украины за границу. Сейчас в одной из соседних европейских стран активно обсуждают масштабные нововведения, которые вступят в силу уже в ближайшее время.

Обновления коснутся финансовой помощи для беженцев в Польше, проживания и питания, а также сроков временной защиты. Начнем с помощи. Уже сейчас нужно готовиться к тому, что Польша отменит часть денежной помощи беженцам из Украины.

К чему готовиться украинским беженцам

Известно, что граждане Украины, которые выехали за границу, уже с первого июля ощутят на себе немало изменений. Они могут:

потерять одноразовую денежную помощь в размере 300 злотых;

финансовую поддержку по программе “40+”.

Также власти могут полностью отменить бесплатное проживание и питание в так называемых коллективных центрах для беженцев.

Эти два нововведения не слишком приятные, но их анонсировали еще несколько месяцев назад. Сейчас эту информацию официально подтвердило местное издание, которое предоставляет консультации беженцам из Украины.

Будут ли изменения к лучшему?

Кроме плохих новостей украинцам сообщили и о хороших изменениях, которые тоже запланированы на первое июля. Есть большая вероятность того, что срок временной защиты в Польше продлят до 2025 года. Это скажется на выезд украинцев за границу, если они после 1 июля намерены получить временную защиту на территории Польской республики.

Относительно других программ, которыми могут воспользоваться украинцы в Польше – PESEL, статус UKR, широкий доступ к рынку труда, то все это будет сохранено. Польское правительство всячески способствует трудоустройству украинцев, поэтому они заинтересованы в создании оптимальных условий.

С большой вероятностью все вышесказанное вступит в силу с июля, но на самом деле обсуждения продолжаются, поэтому могут быть и другие изменения.