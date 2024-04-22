Дві погані новини і одна хороша: з 1 липня українців за кордоном чекають зміни

Одразу три важливі нововведення з першого липня можуть суттєво ускладнити виїзд громадян України за кордон. Зараз в одній із сусідніх європейських країн активно обговорюють масштабні нововведення, які наберуть чинності вже найближчим часом.

Оновлення торкнуться фінансової допомоги для біженців в Польщі, проживання та харчування, а також термінів тимчасового захисту. Почнемо з допомоги. Вже зараз потрібно готуватися до того, що Польща скасує частину грошової допомоги біженцям з України.

До чого готуватися українським біженцям

Відомо, що громадяни України, які виїхали за кордон, вже з першого липня відчують на собі чимало змін. Вони можуть:

втратити одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих;

фінансову підтримку за програмою “40+”.

Також влада може повністю скасувати безкоштовне проживання та харчування в так званих колективних центрах для біженців.

Ці два нововведення не надто приємні, але їх анонсували ще кілька місяців тому. Зараз цю інформацію офіційно підтвердило місцеве видання, яке надає консультації біженцям з України.

Чи будуть зміни на краще?

Крім поганих новин українців повідомили і про хороші зміни, які теж заплановані на перше липня. Є велика ймовірність того, що термін тимчасового захисту в Польщі продовжать до 2025 року. Це плине на виїзд українців за кордон, якщо вони після 1 липня мають намір отримати тимчасовий захист на території Польської республіки.

Стосовно інших програм, якими можуть скористатися українці в Польщі — PESEL, статус UKR, широкий доступ до ринку праці, то все це буде збережено. Польський уряд всіляко сприяє працевлаштуванню українців, тож вони зацікавлені в створенні оптимальних умов.

З великою ймовірністю все вищесказане набере чинності з липня, але насправді обговорення тривають, тому можуть бути й інші зміни.