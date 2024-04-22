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Дві погані новини і одна хороша: з 1 липня українців за кордоном чекають зміни

23.04.2024
кордон

Одразу три важливі нововведення з першого липня можуть суттєво ускладнити виїзд громадян України за кордон. Зараз в одній із сусідніх європейських країн активно обговорюють масштабні нововведення, які наберуть чинності вже найближчим часом. 

Оновлення торкнуться фінансової допомоги для біженців в Польщі, проживання та харчування, а також термінів тимчасового захисту. Почнемо з допомоги. Вже зараз потрібно готуватися до того, що Польща скасує частину грошової допомоги біженцям з України.

До чого готуватися українським біженцям

Відомо, що громадяни України, які виїхали за кордон, вже з першого липня відчують на собі чимало змін. Вони можуть:

  • втратити одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих;
  • фінансову підтримку за програмою “40+”. 

Також влада може повністю скасувати безкоштовне проживання та харчування в так званих колективних центрах для біженців. 

Польща

Ці два нововведення не надто приємні, але їх анонсували ще кілька місяців тому. Зараз цю інформацію офіційно підтвердило місцеве видання, яке надає консультації біженцям з України.

Чи будуть зміни на краще?

Крім поганих новин українців повідомили і про хороші зміни, які теж заплановані на перше липня. Є велика ймовірність того, що термін тимчасового захисту в Польщі продовжать до 2025 року. Це плине на виїзд українців за кордон, якщо вони після 1 липня мають намір отримати тимчасовий захист на території Польської республіки.

Стосовно інших програм, якими можуть скористатися українці в Польщі — PESEL, статус UKR, широкий доступ до ринку праці, то все це буде збережено. Польський уряд всіляко сприяє працевлаштуванню українців, тож вони зацікавлені в створенні оптимальних умов. 

З великою ймовірністю все вищесказане набере чинності з липня, але насправді обговорення тривають, тому можуть бути й інші зміни. 

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23.04.2024
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