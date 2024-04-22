Засияет как новый: работник клининга рассказал, как быстро почистить унитаз

Специалисты по клинингу рассказали о бюджетном способе, который позволяет избавиться от налета, ржавчины и известкового налета на унитазе с минимальными усилиями.

Для чистки унитаза нам понадобится:

Для того чтобы вернуть сияющую белизну унитазу, нужно действовать по следующей инструкции:

Смешиваем один стакан воды из под-крана с 1 столовой ложкой геля для мытья посуды и половиной стакана столового уксуса. Полученную смесь переливаем в пульверизатор.

Опрыскиваем всю поверхность унитаза — бачок, крышку и сиденье, а также сам корпус. Оставляем все это на 10 минут.

Далее берем салфетки и бумажные полотенца и протираем обработанные места. Начинаем сверху и постепенно двигаемся вниз. Периодически меняйте салфетки на чистые.

Далее переходим к внутренней очистке. Для этого берем уксус 9% и переливаем в распылитель. Хватит примерно 200 граммов.

Тщательно опрыскиваем внутреннюю часть унитаза. Не забудьте про ободок. Оставьте это минимум на 30 минут, в идеале можно опрыскать утром перед работой, а вечером завершить очистку. С помощью ершика очистите унитаз и смойте водой.

Тем же ершиком попробуйте “вдавить” как можно больше воды в глубину канализационной воды.

Далее берем бумажные полотенца и тщательно опрыскиваем их средством. Прикладываем их по всему периметру унитаза. Затем заливаем уксус до того уровня, на котором была вода в сливном отверстии.

Закрываем крышку и оставляем это на день пока дома никого нет