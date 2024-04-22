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Засияет как новый: работник клининга рассказал, как быстро почистить унитаз

23.04.2024

Специалисты по клинингу рассказали о бюджетном способе, который позволяет избавиться от налета, ржавчины и известкового налета на унитазе с минимальными усилиями. 

Что нам понадобится

Для чистки унитаза нам понадобится:

  • вода;
  • уксус 9%;
  • средство для мытья посуды;
  • бумажные полотенца или салфетки;
  • пульверизатор;
  • ершик. 

Что нужно делать

Для того чтобы вернуть сияющую белизну унитазу, нужно действовать по следующей инструкции:

  • Смешиваем один стакан воды из под-крана с 1 столовой ложкой геля для мытья посуды и половиной стакана столового уксуса. Полученную смесь переливаем в пульверизатор. 
  • Опрыскиваем всю поверхность унитаза — бачок, крышку и сиденье, а также сам корпус. Оставляем все это на 10 минут. 
  • Далее берем салфетки и бумажные полотенца и протираем обработанные места. Начинаем сверху и постепенно двигаемся вниз. Периодически меняйте салфетки на чистые. 
  • Далее переходим к внутренней очистке. Для этого берем уксус 9% и переливаем в распылитель. Хватит примерно 200 граммов. 
  • Тщательно опрыскиваем внутреннюю часть унитаза. Не забудьте про ободок. Оставьте это минимум на 30 минут, в идеале можно опрыскать утром перед работой, а вечером завершить очистку. С помощью ершика очистите унитаз и смойте водой. 
  • Тем же ершиком попробуйте “вдавить” как можно больше воды в глубину канализационной воды. 
  • Далее берем бумажные полотенца и тщательно опрыскиваем их средством. Прикладываем их по всему периметру унитаза. Затем заливаем уксус до того уровня, на котором была вода в сливном отверстии. 
  • Закрываем крышку и оставляем это на день пока дома никого нет
  • После уберите салфетки и вы будете удивлены сколько грязи они собрали. Ершиком снова почистите в районе слива, вся грязь очень легко убирается.

Этот метод требует немного времени, но результат гарантированно приятно вас поразит. 

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23.04.2024
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