Новини

Засяє як новий: працівник клінінгу розповів, як швидко почистити унітаз

23.04.2024

Спеціалісти з клінінгу розповіли про бюджетний спосіб, який дозволяє позбутися нальоту, іржі та вапняного нальоту на унітазі з мінімальними зусиллями. 

Що нам знадобиться

Для чистки унітаза нам знадобиться:

  • вода;
  • оцет 9%;
  • засіб для миття посуду;
  • паперові рушники або серветки;
  • пульверизатор;
  • йоржик. 

Що потрібно робити

Для того, щоб повернути сяючу білизну унітаза, потрібно діяти за такою інструкцією:

  • Змішуємо один стакан води з під-крану з 1 столовою ложкою гелю для миття посуд посуду та половиною стакана столового оцту. Отриману суміш переливаємо в пульверизатор. 
  • Оприскуємо всю поверхню унітаза — бачок, кришку та сидіння, а також сам корпус. Залишаємо все це на 10 хвилин. 
  • Далі беремо серветки та паперові рушники та протираємо оброблені місця. Починаємо зверху та поступово рухаємося донизу. Періодично змінюйте серветки на чисті. 
  • Далі переходимо до внутрішньої очистки. Для цього беремо оцет 9% та переливаємо в розпилювач. Вистачить приблизно двісті грамів. 
  • Ретельно оприскуємо внутрішню частину унітаза. Не забудьте про обідок. Залиште це мінімум на 30 хвилин, але можна обприскати зранку перед роботою, а ввечері завершити очитку. За допомогою йоржика очистьте унітаз та змийте водою. 
  • Тим же йоржик спробуйте “вдавити” якомога більше води в глибину каналізаційної води. 
  • Далі беремо паперові рушнички та ретельно оприскуємо їх засобом. Прикладаємо їх по всьому периметру унітаза. Потім заливаємо оцет до того рівня, на якому була вода в зливному отворі. 
  • Закриваємо кришку та залишаємо це на день поки вдома нікого немає
  • Після приберіть серветки і ви будете здивовані скільки бруду вони зібрали. Йоржиком знову почистьте в районі зливу, весь бруд дуже легко прибирається.

Цей метод потребує трохи часу, але результат гарантовано приємно вас вразить. 

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter


23.04.2024
Back to top button