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Засяє як новий: працівник клінінгу розповів, як швидко почистити унітаз
Спеціалісти з клінінгу розповіли про бюджетний спосіб, який дозволяє позбутися нальоту, іржі та вапняного нальоту на унітазі з мінімальними зусиллями.
Що нам знадобиться
Для чистки унітаза нам знадобиться:
- вода;
- оцет 9%;
- засіб для миття посуду;
- паперові рушники або серветки;
- пульверизатор;
- йоржик.
Що потрібно робити
Для того, щоб повернути сяючу білизну унітаза, потрібно діяти за такою інструкцією:
- Змішуємо один стакан води з під-крану з 1 столовою ложкою гелю для миття посуд посуду та половиною стакана столового оцту. Отриману суміш переливаємо в пульверизатор.
- Оприскуємо всю поверхню унітаза — бачок, кришку та сидіння, а також сам корпус. Залишаємо все це на 10 хвилин.
- Далі беремо серветки та паперові рушники та протираємо оброблені місця. Починаємо зверху та поступово рухаємося донизу. Періодично змінюйте серветки на чисті.
- Далі переходимо до внутрішньої очистки. Для цього беремо оцет 9% та переливаємо в розпилювач. Вистачить приблизно двісті грамів.
- Ретельно оприскуємо внутрішню частину унітаза. Не забудьте про обідок. Залиште це мінімум на 30 хвилин, але можна обприскати зранку перед роботою, а ввечері завершити очитку. За допомогою йоржика очистьте унітаз та змийте водою.
- Тим же йоржик спробуйте “вдавити” якомога більше води в глибину каналізаційної води.
- Далі беремо паперові рушнички та ретельно оприскуємо їх засобом. Прикладаємо їх по всьому периметру унітаза. Потім заливаємо оцет до того рівня, на якому була вода в зливному отворі.
- Закриваємо кришку та залишаємо це на день поки вдома нікого немає
- Після приберіть серветки і ви будете здивовані скільки бруду вони зібрали. Йоржиком знову почистьте в районі зливу, весь бруд дуже легко прибирається.
Цей метод потребує трохи часу, але результат гарантовано приємно вас вразить.
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