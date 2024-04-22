Засяє як новий: працівник клінінгу розповів, як швидко почистити унітаз

Спеціалісти з клінінгу розповіли про бюджетний спосіб, який дозволяє позбутися нальоту, іржі та вапняного нальоту на унітазі з мінімальними зусиллями.

Для чистки унітаза нам знадобиться:

Для того, щоб повернути сяючу білизну унітаза, потрібно діяти за такою інструкцією:

Змішуємо один стакан води з під-крану з 1 столовою ложкою гелю для миття посуд посуду та половиною стакана столового оцту. Отриману суміш переливаємо в пульверизатор.

Оприскуємо всю поверхню унітаза — бачок, кришку та сидіння, а також сам корпус. Залишаємо все це на 10 хвилин.

Далі беремо серветки та паперові рушники та протираємо оброблені місця. Починаємо зверху та поступово рухаємося донизу. Періодично змінюйте серветки на чисті.

Далі переходимо до внутрішньої очистки. Для цього беремо оцет 9% та переливаємо в розпилювач. Вистачить приблизно двісті грамів.

Ретельно оприскуємо внутрішню частину унітаза. Не забудьте про обідок. Залиште це мінімум на 30 хвилин, але можна обприскати зранку перед роботою, а ввечері завершити очитку. За допомогою йоржика очистьте унітаз та змийте водою.

Тим же йоржик спробуйте “вдавити” якомога більше води в глибину каналізаційної води.

Далі беремо паперові рушнички та ретельно оприскуємо їх засобом. Прикладаємо їх по всьому периметру унітаза. Потім заливаємо оцет до того рівня, на якому була вода в зливному отворі.

Закриваємо кришку та залишаємо це на день поки вдома нікого немає