Метеочувствительным приготовиться: землю накроет очень мощная магнитная буря

Апрель выдался богатым магнитными бурями. Месяц начался ими и они сопровождают его с частой периодичностью. К примеру, именно сейчас Землю накрыла очередная мощная буря. Ее мощность равна индексу 6, что считается очень высоким. К примеру, если речь об индексе 5, то влияние бури ощущает 70% людей, а также из строя могут выходить навигационные системы и разнообразные подобные приборы. А когда индекс 6, плохо себя чувствовать может абсолютно каждый. По данным экспертов, буря началась 20 апреля, сегодня 21 апреля ее пик, а завтра 22 апреля она будет идти на убыль, однако все еще будет очень сильно влиять на самочувствие многих.

В апреле больше таких мощных бурь не будет

Эксперты говорят, что, к счастью, это последняя в этом месяце буря подобной мощности. На май пока календаря нет, а в апреле еще возможны незначительные геомагнитные колебания, однако они вряд ли причинят людям значительный дискомфорт.

Медики говорят, что больше всего в период геомагнитных колебаний и вспышек на Солнце, которые собственно их и провоцируют, страдают пожилые люди, беременные женщины, люди с острыми хроническими заболеваниями, страдающие болезнями сердца и сосудов и т.д. Однако головные боли, тахикардию, упадок сил, апатию или наоборот, чрезмерное возбуждение может испытывать каждый.

В такие дни медики советуют ограничить физические нагрузки, полностью отказаться от алкоголя, по возможности уменьшить до минимума потребление кофеина, жирной и копченой пищи, фастфуда и вредных продуктов. Пейте много воды, отдыхайте, если есть возможность проводите много времени на свежем воздухе.

Если чувствуете себя слишком плохо есть смысл обратиться к врачу. Особенно это касается вышеупомянутых уязвимых категорий населения. По данным статистики именно в период магнитных бурь в больницы попадает больше всего пациентов с инсультами, инфарктами или сердечной недостаточностью.