Як покращити швидкість Wi-Fi-роутера: 5 перевірених способів на всі випадки

Інтернет є, але надто повільний? Пропонуємо вашій увазі 5 способів покращення швидкості вай-фай в домі. Деякі з них можуть вас здивувати, наприклад, варто прибрати роутер якнайдалі від мікрохвильовки та акваріума.

Якщо швидкість домашнього інтернету здається вам надто низькою, справа може бути не лише в поганому тарифі. Якість сигналу залежить від багатьох факторів, тож тут потрібен комплексний підхід.

Для перевірки швидкості інтернету можна скористатися спеціальними сервісами, наприклад, Speedtest. Якщо швидкість менше заявленої, то потрібно шукати причини.

Як покращити швидкість з’єднання Wi-Fi

Потрібно врахувати кілька факторів: