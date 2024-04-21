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Як покращити швидкість Wi-Fi-роутера: 5 перевірених способів на всі випадки
Інтернет є, але надто повільний? Пропонуємо вашій увазі 5 способів покращення швидкості вай-фай в домі. Деякі з них можуть вас здивувати, наприклад, варто прибрати роутер якнайдалі від мікрохвильовки та акваріума.
Якщо швидкість домашнього інтернету здається вам надто низькою, справа може бути не лише в поганому тарифі. Якість сигналу залежить від багатьох факторів, тож тут потрібен комплексний підхід.
Для перевірки швидкості інтернету можна скористатися спеціальними сервісами, наприклад, Speedtest. Якщо швидкість менше заявленої, то потрібно шукати причини.
Як покращити швидкість з’єднання Wi-Fi
Потрібно врахувати кілька факторів:
- Не ставте роутер надто близько до підлоги. Сигнал від роутера виходить дугоподібно, тому при розташуванні його в нижній частині квартири його частина йтиме в підлогу.
- Перевірте температуру роутера. Цілком ймовірно, вентиляційні отвори маршрутизатора забруднились пилом, особливо, якщо пристрій стоїть близько до вікна.
- Старайтеся не ставити мережеве обладнання поряд з іншими електроприладами, особливо, мікрохвильовою піччю. Більшість мікрохвильовок використовують той самий діапазон часто, що і роутери. Саме тому це може прихвати до перебоїв в роботі. Та і загалом кухня це точно не найкраще місце для роутера.
- Переконайтеся, що роутер не блокують предмети-ізолятори. Це може бути дзеркало чи акваріума, які можуть сповільнити або зовсім заблокувати сигнал. Також варто якомога ставити роутер якомога далі від Bluetooth пристроїв, таких як мишка, безпровідна клавіатура чи навушники. Це може викликати перешкоди та порушувати якість сигналу.
- Якщо ваш роутер підтримує з’єднання через 5 ГГц, обов’язково налаштуйте його саме на цей режим. Таким чином каналів на підключення буде більше, і це позитивно вплине на стабільність інтернету у вашій квартирі. До речі, коштують роутери з підтримкою 5 ГГц доволі дешево, можна придбати непогані моделі лише за 800-1000 гривень.
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