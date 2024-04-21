Від 90 гривень на місяць: українцям назвали найдешевші тарифи від Vodafone, Lifecell та Київстар
Три основні мобільні оператори України — Vodafone, Lifecell та Київстар намагаються надати своїм клієнтам не лише якісний, але й доступний зв’язок. В кожного з цих операторів є недорогі тарифи, якими можуть користуватися люди навіть з дуже обмеженим бюджетом.
Київстар
Цей мобільний оператор пропонує найдешевший тариф “Любов до батьків”. Його вартість — 125 гривень на місяць. За цю суму абонентам надають наступні послуги:
- 5 Гб мобільного інтернету;
- безлімітні дзвінки в мережі Київстар;
- 50 хвилина на інші мобільні та міські номери по Україні;
- 50 смс-повідомлень.
Також користувачі, які перейшли на цей тариф, можуть обрати для себе будь-яку Суперсилу. За неї непотрібно вносити додаткову плату.
Lifecell
В жовтого оператора вартість бюджетного тарифного плану нижча ніж в вищезгаданого конкурента — лише 90 гривень на місяць. Стільки обійдеться на місяць тариф “Просто Лайф”. Користувачам надається:
- 8 Гб інтернету;
- 300 хвилин на всі мобільні номери в Україні;
- безліміт в мережі після використання всіх хвилин на мобільні номери.
Крім того, абоненти можуть безлімітно користуватися освітніми платформами, безкоштовно роздавати інтернет на інші пристрої. А ще студентам пропонується знижка 10%.
Vodafone
Червоний оператор мобільного пропонує найдорожчі тарифи. Найдешевший тариф в оператора Vodafone — Turbo з акцією Turbo Безлім. його можна придбати за 165 гривень на чотири тижні. В рамках пакету послуг надається:
- 1600 хвилин по Україні;
- 10 Гб мобільного інтернету;
- 100 хвилин в роумінгу.
Після завершення акції ТурбоБезлім користувачам будуть доступні базові умови тарифу:
- 20 Гб мобільного інтернету;
- дзвінки по Україні — 800 хвилин та повний безліміт в мережі;
- смс по Україні на всі мобільні мережі — 50 повідомлень за 1,5 грн на день.
Як бачите, обирати є з чого. Хоча українці часто скаржаться на те, що мобільні оператори не пропонують тарифів лише з дзвінками, адже чимало людей, особливо пенсіонери, досі користуються кнопковими телефонами і їм не потрібні тарифні Гб.
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