Від 90 гривень на місяць: українцям назвали найдешевші тарифи від Vodafone, Lifecell та Київстар

Три основні мобільні оператори України — Vodafone, Lifecell та Київстар намагаються надати своїм клієнтам не лише якісний, але й доступний зв’язок. В кожного з цих операторів є недорогі тарифи, якими можуть користуватися люди навіть з дуже обмеженим бюджетом.

Київстар

Цей мобільний оператор пропонує найдешевший тариф “Любов до батьків”. Його вартість — 125 гривень на місяць. За цю суму абонентам надають наступні послуги:

5 Гб мобільного інтернету;

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

50 хвилина на інші мобільні та міські номери по Україні;

50 смс-повідомлень.

Також користувачі, які перейшли на цей тариф, можуть обрати для себе будь-яку Суперсилу. За неї непотрібно вносити додаткову плату.

Lifecell

В жовтого оператора вартість бюджетного тарифного плану нижча ніж в вищезгаданого конкурента — лише 90 гривень на місяць. Стільки обійдеться на місяць тариф “Просто Лайф”. Користувачам надається:

8 Гб інтернету;

300 хвилин на всі мобільні номери в Україні;

безліміт в мережі після використання всіх хвилин на мобільні номери.

Крім того, абоненти можуть безлімітно користуватися освітніми платформами, безкоштовно роздавати інтернет на інші пристрої. А ще студентам пропонується знижка 10%.

Vodafone

Червоний оператор мобільного пропонує найдорожчі тарифи. Найдешевший тариф в оператора Vodafone — Turbo з акцією Turbo Безлім. його можна придбати за 165 гривень на чотири тижні. В рамках пакету послуг надається:

1600 хвилин по Україні;

10 Гб мобільного інтернету;

100 хвилин в роумінгу.

Після завершення акції ТурбоБезлім користувачам будуть доступні базові умови тарифу:

20 Гб мобільного інтернету;

дзвінки по Україні — 800 хвилин та повний безліміт в мережі;

смс по Україні на всі мобільні мережі — 50 повідомлень за 1,5 грн на день.

Як бачите, обирати є з чого. Хоча українці часто скаржаться на те, що мобільні оператори не пропонують тарифів лише з дзвінками, адже чимало людей, особливо пенсіонери, досі користуються кнопковими телефонами і їм не потрібні тарифні Гб.