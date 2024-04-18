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Лезвие и расческа: эксперты поделились лайфхаком, который поможет вернуть жизнь даже очень старой одежде

19.04.2024
одяг

Даже качественная одежда после стирки может покрыться неприятными катышками. Тогда кажется, что кофточка, футболка или другой предмет гардероба у вас уже не один сезон. Вид такой одежды совсем непривлекательный. Сегодня в Интернете есть немало приборов, убирающих катышки. Среди них и специальная машинка. Однако, во-первых, она стоит несколько сотен гривен, а во-вторых даже после нее иногда еще могут оставаться катышки. Если так случилось и с вами, ловите лайфхак из Интернета. Все очень просто и катышки можно убрать подручными средствами.

Что нужно сделать?

Все что вам понадобится – это расческа с тоненькими зубчиками, скотч и лезвие. Возьмите расческу и приклейте скотчем к нему лезвие так, чтобы острая его часть немного выступала за зубчики. Дальше просто нужно “расчесать” одежду в том месте, где есть катышки и она станет как новая. Это гораздо удобнее, чем просто делать это лезвием, которым можно ненароком даже пораниться. Еще один способ – это обычная бритва для бритья, однако она не столь эффективна, и требует больше времени, если катышки большие и их много.

одяг

Какие еще есть лайфхаки с одеждой?

В Интернете есть множество разнообразных советов, которые действительно достойны внимания, а еще не требуют никаких финансовых вложений. Например, знали ли вы, что чтобы одежда длительный период времени имела яркий цвет во время стирки в порошке, нужно добавлять ложку поваренной соли. Альтернативой может служить уксус, который можно добавлять отдельно или одновременно с солью.
Кстати смесь соли, уксуса и соды отлично извлекают из вещей неприятные запахи. Ярким примером является специфический запах вещей из секонд-хенда. Чтобы его избавиться, приготовьте раствор из 10 литров воды, 100 г соли, 50 г соды и 100 мл уксуса. Замочите вещи на час, а потом просто постирайте, как всегда. Запах полностью исчезнет.

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19.04.2024
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