Лезвие и расческа: эксперты поделились лайфхаком, который поможет вернуть жизнь даже очень старой одежде

Даже качественная одежда после стирки может покрыться неприятными катышками. Тогда кажется, что кофточка, футболка или другой предмет гардероба у вас уже не один сезон. Вид такой одежды совсем непривлекательный. Сегодня в Интернете есть немало приборов, убирающих катышки. Среди них и специальная машинка. Однако, во-первых, она стоит несколько сотен гривен, а во-вторых даже после нее иногда еще могут оставаться катышки. Если так случилось и с вами, ловите лайфхак из Интернета. Все очень просто и катышки можно убрать подручными средствами.

Что нужно сделать?

Все что вам понадобится – это расческа с тоненькими зубчиками, скотч и лезвие. Возьмите расческу и приклейте скотчем к нему лезвие так, чтобы острая его часть немного выступала за зубчики. Дальше просто нужно “расчесать” одежду в том месте, где есть катышки и она станет как новая. Это гораздо удобнее, чем просто делать это лезвием, которым можно ненароком даже пораниться. Еще один способ – это обычная бритва для бритья, однако она не столь эффективна, и требует больше времени, если катышки большие и их много.

Какие еще есть лайфхаки с одеждой?

В Интернете есть множество разнообразных советов, которые действительно достойны внимания, а еще не требуют никаких финансовых вложений. Например, знали ли вы, что чтобы одежда длительный период времени имела яркий цвет во время стирки в порошке, нужно добавлять ложку поваренной соли. Альтернативой может служить уксус, который можно добавлять отдельно или одновременно с солью.

Кстати смесь соли, уксуса и соды отлично извлекают из вещей неприятные запахи. Ярким примером является специфический запах вещей из секонд-хенда. Чтобы его избавиться, приготовьте раствор из 10 литров воды, 100 г соли, 50 г соды и 100 мл уксуса. Замочите вещи на час, а потом просто постирайте, как всегда. Запах полностью исчезнет.