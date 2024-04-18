Чудова новина для пенсіонерів: їм виплатять по 9 750 грн від ООН
Пенсіонери з дев’яти областей України будуть отримувати грошову допомогу від ООН ще три місяці. Однак виплати отримають не всі, адже потрібно відповідати одразу кільком критеріям. Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України.
Хто може отримати грошову допомогу від ООН
Додаткові грошові виплати можуть отримати пенсіонери, як відповідають трьом критеріям:
- Проживають на територіях активних бойових дій або неподалік лінії фронту, відповідно до складеного Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій список від 22 грудня 2022 року №309 в таких областях — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.
- Виплати можуть отримати тільки ті пенсіонери, в яких пенсія не більша за 3 250 гривень. Це остаточна сума разом з різними надбавками, компенсаціями, підвищеннями, індексацією, додатковими пенсіями та цільовими виплатами.
- Пенсіонери з першого березня 2023 року не отримували ніяких додаткових виплат від міжнародних організацій чи грошової допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб.
У разі якщо після призначення фінансової допомоги особа перестане відповідати, хоча б одному з вище зазначених критеріїв, то виплати припинять.
Куди звертатися для отримання грошової допомоги
Ось тут найцікавіше. Пенсіонерам не потрібно буде нікуди звертатися чи подавати заяву з проханням надати виплати. Грошову допомогу призначать автоматично на основі даних, які є в базі Пенсійного фонду України.
Як проводитимуть виплату коштів від ООН
Щодо того, як пенсіонери будуть отримувати фінансову допомогу, то тут немає нічого особливо. Виплати надходитимуть так само як і пенсія:
- якщо людина отримує пенсію на банківську картку, то грошову допомогу від ООН також перерахують на картку;
- якщо пенсія надходить на пошту, то додаткові виплати також надійдуть на відділення Укрпошти і її доставить поштар або отримувач забере їх у відділенні.
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