Чудова новина для пенсіонерів: їм виплатять по 9 750 грн від ООН

Пенсіонери з дев’яти областей України будуть отримувати грошову допомогу від ООН ще три місяці. Однак виплати отримають не всі, адже потрібно відповідати одразу кільком критеріям. Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України.

Хто може отримати грошову допомогу від ООН

Додаткові грошові виплати можуть отримати пенсіонери, як відповідають трьом критеріям:

Проживають на територіях активних бойових дій або неподалік лінії фронту, відповідно до складеного Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій список від 22 грудня 2022 року №309 в таких областях — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. Виплати можуть отримати тільки ті пенсіонери, в яких пенсія не більша за 3 250 гривень. Це остаточна сума разом з різними надбавками, компенсаціями, підвищеннями, індексацією, додатковими пенсіями та цільовими виплатами. Пенсіонери з першого березня 2023 року не отримували ніяких додаткових виплат від міжнародних організацій чи грошової допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб.

У разі якщо після призначення фінансової допомоги особа перестане відповідати, хоча б одному з вище зазначених критеріїв, то виплати припинять.

Куди звертатися для отримання грошової допомоги

Ось тут найцікавіше. Пенсіонерам не потрібно буде нікуди звертатися чи подавати заяву з проханням надати виплати. Грошову допомогу призначать автоматично на основі даних, які є в базі Пенсійного фонду України.

Як проводитимуть виплату коштів від ООН

Щодо того, як пенсіонери будуть отримувати фінансову допомогу, то тут немає нічого особливо. Виплати надходитимуть так само як і пенсія: