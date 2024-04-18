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Лезо та гребінець: експерти поділилися лайфхаком, який допоможе повернути життя навіть дуже старому одягу

19.04.2024
одяг

Навіть якісний одяг після прання може покритися неприємними ковтунцями. Тоді здається, що кофтинка, футболка чи інший предмет гардероба у вас вже не один сезон. Вигляд такий одяг має зовсім непривабливий. Сьогодні в Інтернеті є чимало приладів, які прибирають ковтунці. Серед них й спеціальна машинка. Однак, по-перше, вона коштує кілька сотень гривень, а по-друге, навіть після неї подекуди ще можуть залишатись ковтунці. Якщо так трапилося й з вами — ловіть лайфхак з Інтернету. Все дуже просто й ковтунці можна прибрати підручними засобами.

Що потрібно зробити?

Все що вам знадобиться — це гребінець з тоненькими зубчиками, скотч та лезо. Візьміть гребінець і приклейте скотчем до нього лезо так, щоб гостра його частина трішки виступала за зубчики. Далі просто потрібно “розчесати” одяг в тому місці де є ковтунці й він стане як новий. Це набагато зручніше ніж просто робити це лезом, яким можна ненароком навіть поранитися. Ще один спосіб — це звичайна бритва для гоління, однак вона не настільки ефективна, та потребує більше часу, якщо ковтунці великі і їх багато.

одяг

Які ще є лайфхаки з одягом?

В Інтернеті є безліч різноманітних порад, які дійсно варті уваги, а ще не потребують ніяких фінансових вкладень. Наприклад, чи знали ви, що щоб одяг тривалий період часу мав яскравий колір під час прання до порошку потрібно додавати ложку кухонної солі. Альтернативою може слугувати й оцет, який можна додавати окремо або одночасно з сіллю.

До речі суміш солі, оцту та соди відмінно витягують з речей неприємні запахи. Яскравим прикладом є специфічний запах речей з секонд-хенду. Щоб його позбутися приготуйте розчин з 10 літрів води, 100 грамів солі, 50 грамів соди та 100 мл оцту. Замочіть речі на годину, а потім просто виперіть, як завжди. Запах повністю зникне.

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19.04.2024
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