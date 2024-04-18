Лезо та гребінець: експерти поділилися лайфхаком, який допоможе повернути життя навіть дуже старому одягу

Навіть якісний одяг після прання може покритися неприємними ковтунцями. Тоді здається, що кофтинка, футболка чи інший предмет гардероба у вас вже не один сезон. Вигляд такий одяг має зовсім непривабливий. Сьогодні в Інтернеті є чимало приладів, які прибирають ковтунці. Серед них й спеціальна машинка. Однак, по-перше, вона коштує кілька сотень гривень, а по-друге, навіть після неї подекуди ще можуть залишатись ковтунці. Якщо так трапилося й з вами — ловіть лайфхак з Інтернету. Все дуже просто й ковтунці можна прибрати підручними засобами.

Що потрібно зробити?

Все що вам знадобиться — це гребінець з тоненькими зубчиками, скотч та лезо. Візьміть гребінець і приклейте скотчем до нього лезо так, щоб гостра його частина трішки виступала за зубчики. Далі просто потрібно “розчесати” одяг в тому місці де є ковтунці й він стане як новий. Це набагато зручніше ніж просто робити це лезом, яким можна ненароком навіть поранитися. Ще один спосіб — це звичайна бритва для гоління, однак вона не настільки ефективна, та потребує більше часу, якщо ковтунці великі і їх багато.

Які ще є лайфхаки з одягом?

В Інтернеті є безліч різноманітних порад, які дійсно варті уваги, а ще не потребують ніяких фінансових вкладень. Наприклад, чи знали ви, що щоб одяг тривалий період часу мав яскравий колір під час прання до порошку потрібно додавати ложку кухонної солі. Альтернативою може слугувати й оцет, який можна додавати окремо або одночасно з сіллю.

До речі суміш солі, оцту та соди відмінно витягують з речей неприємні запахи. Яскравим прикладом є специфічний запах речей з секонд-хенду. Щоб його позбутися приготуйте розчин з 10 літрів води, 100 грамів солі, 50 грамів соди та 100 мл оцту. Замочіть речі на годину, а потім просто виперіть, як завжди. Запах повністю зникне.