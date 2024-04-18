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Открыта регистрация на новый вид благотворительной помощи: кто может получить деньги?

19.04.2024

В Запорожье объявили о старте регистрации на оформление денежной помощи, которая нацелена на поддержку переехавших из Мелитополя людей. Если вы проживали в Мелитополе и сейчас находитесь в Запорожье, вы имеете право получить финансовую помощь. Задать уточняющие вопросы или сразу получить средства можно во вторник, 23 апреля, с 11.00 до 14.30 по адресу: г. Запорожье, пр. Соборный 143.

Какие требования к получателям?

На выплату претендуют семьи, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:

  1. Семьи, жилье которых разрушено или сильно повреждено и непригодно к жизни в результате боевых действий.
  2. Семьи, где детей воспитывает только мама или папа, при этом не имеет значения количество детей, единственное требование, чтобы хотя бы один ребенок был несовершеннолетний.
  3. Семьи, возглавляемые человеком в возрасте 60+ лет и при этом в такой семье есть несовершеннолетние.
  4. Семьи, потерявшие в результате боевых действий кровных родственников: родителей, детей, сестер, братьев, бабушек или дедушек.
  5. Семьи, воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
  6. Семьи, где есть беременные женщины или кормящие грудью.
  7. Дома семейного типа или семьи, которые на официальной основе заботятся о сиротах.
  8. Многодетные семьи, где воспитываются три и более несовершеннолетних детей.

Также приходить и оформлять помощь могут семьи, имеющие статус ВПЛ.

Перечень документов для получения выплаты

У каждого перечень документов может отличаться, ведь все зависит от статуса семьи. С собой точно нужно иметь оригиналы следующих документов:

  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • свидетельства о рождении детей;

Также, если в семье есть лицо с инвалидностью, то нужно предъявить удостоверение инвалидности. Если семья многодетная, то удостоверение, подтверждающее это и т.д.

А также IBAN банковской карты главы семьи, на которую и будут зачислены средства.

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19.04.2024
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