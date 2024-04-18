Открыта регистрация на новый вид благотворительной помощи: кто может получить деньги?

В Запорожье объявили о старте регистрации на оформление денежной помощи, которая нацелена на поддержку переехавших из Мелитополя людей. Если вы проживали в Мелитополе и сейчас находитесь в Запорожье, вы имеете право получить финансовую помощь. Задать уточняющие вопросы или сразу получить средства можно во вторник, 23 апреля, с 11.00 до 14.30 по адресу: г. Запорожье, пр. Соборный 143.

Какие требования к получателям?

На выплату претендуют семьи, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:

Семьи, жилье которых разрушено или сильно повреждено и непригодно к жизни в результате боевых действий. Семьи, где детей воспитывает только мама или папа, при этом не имеет значения количество детей, единственное требование, чтобы хотя бы один ребенок был несовершеннолетний. Семьи, возглавляемые человеком в возрасте 60+ лет и при этом в такой семье есть несовершеннолетние. Семьи, потерявшие в результате боевых действий кровных родственников: родителей, детей, сестер, братьев, бабушек или дедушек. Семьи, воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Семьи, где есть беременные женщины или кормящие грудью. Дома семейного типа или семьи, которые на официальной основе заботятся о сиротах. Многодетные семьи, где воспитываются три и более несовершеннолетних детей.

Также приходить и оформлять помощь могут семьи, имеющие статус ВПЛ.

Перечень документов для получения выплаты

У каждого перечень документов может отличаться, ведь все зависит от статуса семьи. С собой точно нужно иметь оригиналы следующих документов:

паспорт;

идентификационный номер;

свидетельства о рождении детей;

Также, если в семье есть лицо с инвалидностью, то нужно предъявить удостоверение инвалидности. Если семья многодетная, то удостоверение, подтверждающее это и т.д.

А также IBAN банковской карты главы семьи, на которую и будут зачислены средства.