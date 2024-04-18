Открыта регистрация на новый вид благотворительной помощи: кто может получить деньги?
В Запорожье объявили о старте регистрации на оформление денежной помощи, которая нацелена на поддержку переехавших из Мелитополя людей. Если вы проживали в Мелитополе и сейчас находитесь в Запорожье, вы имеете право получить финансовую помощь. Задать уточняющие вопросы или сразу получить средства можно во вторник, 23 апреля, с 11.00 до 14.30 по адресу: г. Запорожье, пр. Соборный 143.
Какие требования к получателям?
На выплату претендуют семьи, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:
- Семьи, жилье которых разрушено или сильно повреждено и непригодно к жизни в результате боевых действий.
- Семьи, где детей воспитывает только мама или папа, при этом не имеет значения количество детей, единственное требование, чтобы хотя бы один ребенок был несовершеннолетний.
- Семьи, возглавляемые человеком в возрасте 60+ лет и при этом в такой семье есть несовершеннолетние.
- Семьи, потерявшие в результате боевых действий кровных родственников: родителей, детей, сестер, братьев, бабушек или дедушек.
- Семьи, воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
- Семьи, где есть беременные женщины или кормящие грудью.
- Дома семейного типа или семьи, которые на официальной основе заботятся о сиротах.
- Многодетные семьи, где воспитываются три и более несовершеннолетних детей.
Также приходить и оформлять помощь могут семьи, имеющие статус ВПЛ.
Перечень документов для получения выплаты
У каждого перечень документов может отличаться, ведь все зависит от статуса семьи. С собой точно нужно иметь оригиналы следующих документов:
- паспорт;
- идентификационный номер;
- свидетельства о рождении детей;
Также, если в семье есть лицо с инвалидностью, то нужно предъявить удостоверение инвалидности. Если семья многодетная, то удостоверение, подтверждающее это и т.д.
А также IBAN банковской карты главы семьи, на которую и будут зачислены средства.
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