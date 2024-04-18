Відкрито реєстрацію на новий вид благодійної допомоги: хто може отримати гроші?
В Запоріжжі оголосили про старт реєстрації на оформлення грошової допомоги, яка націлена на підтримку людей, що переїхали з Мелітополя. Якщо ви проживали у Мелітополі й зараз знаходитесь у Запоріжжі, то маєте право отримати фінансову допомогу. Задати уточнювальні питання чи навіть одразу ж отримати кошти можна у вівторок, 23 квітня, з 11.00 до 14.30 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 143.
Які вимоги до отримувачів?
На виплату претендують родини, які відповідають бодай одному з нижчезазначених критеріїв:
- Родини, житло яких зруйноване або сильно пошкоджене і непридатне до життя внаслідок бойових дій.
- Родини де дітей виховує лише мама або тато, при цьому немає значення кількість дітей, єдина вимога, щоб бодай одне було неповнолітнє.
- Родини, які очолює людина у віці 60+ років й при цьому в такій сім’ї є неповнолітні.
- Сім’ї, які втратили внаслідок бойових дій кровних родичів: батьків, дітей, сестер, братів, бабусів чи дідусів.
- Родини, які виховують бодай одну неповнолітню дитину з інвалідністю.
- Родини, де є вагітні жінки або такі, що годують грудьми.
- Будинки сімейного типу або сім’ї, які на офіційній основі опікуються сиротами.
- Багатодітні родини, де виховується троє та більше неповнолітніх дітей.
Також, приходити й оформлювати допомогу можуть родини, які мають статус ВПО.
Перелік документів для отримання виплати
У кожного перелік документів може відрізнятися, адже все залежить від статусу, який має родина. З собою точно потрібно мати оригінали наступних документів:
- паспорти;
- ідентифікаційний номер;
- свідоцтва про народження дітей;
Також, якщо у родині є особа з інвалідністю, то треба показати посвідчення інвалідності. Якщо сім’я багатодітна, то посвідчення, яке це підтверджує тощо.
А також IBAN банківської картки глави сім’ї, на яку й буде зараховано кошти.
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