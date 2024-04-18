Відкрито реєстрацію на новий вид благодійної допомоги: хто може отримати гроші?

В Запоріжжі оголосили про старт реєстрації на оформлення грошової допомоги, яка націлена на підтримку людей, що переїхали з Мелітополя. Якщо ви проживали у Мелітополі й зараз знаходитесь у Запоріжжі, то маєте право отримати фінансову допомогу. Задати уточнювальні питання чи навіть одразу ж отримати кошти можна у вівторок, 23 квітня, з 11.00 до 14.30 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 143.

Які вимоги до отримувачів?

На виплату претендують родини, які відповідають бодай одному з нижчезазначених критеріїв:

Родини, житло яких зруйноване або сильно пошкоджене і непридатне до життя внаслідок бойових дій. Родини де дітей виховує лише мама або тато, при цьому немає значення кількість дітей, єдина вимога, щоб бодай одне було неповнолітнє. Родини, які очолює людина у віці 60+ років й при цьому в такій сім’ї є неповнолітні. С ім’ї, які втратили внаслідок бойових дій кровних родичів: батьків, дітей, сестер, братів, бабусів чи дідусів. Родини, які виховують бодай одну неповнолітню дитину з інвалідністю. Родини, де є вагітні жінки або такі, що годують грудьми. Будинки сімейного типу або сім’ї, які на офіційній основі опікуються сиротами. Багатодітні родини, де виховується троє та більше неповнолітніх дітей.

Також, приходити й оформлювати допомогу можуть родини, які мають статус ВПО.

Перелік документів для отримання виплати

У кожного перелік документів може відрізнятися, адже все залежить від статусу, який має родина. З собою точно потрібно мати оригінали наступних документів:

паспорти;

ідентифікаційний номер;

свідоцтва про народження дітей;

Також, якщо у родині є особа з інвалідністю, то треба показати посвідчення інвалідності. Якщо сім’я багатодітна, то посвідчення, яке це підтверджує тощо.

А також IBAN банківської картки глави сім’ї, на яку й буде зараховано кошти.