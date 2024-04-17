Украинка выложила в сеть мясной ужин, который обойдется в 15 гривен: рецепт оценили не все

Люди, которые любят что-либо публиковать в соцсетях частенько делают разные эксперименты. К примеру, пытаются приготовить блюдо на одну персону за минимальную сумму средств. Следовательно, раньше была информация о блюде, которое обошлось женщине в 10 гривен, а на этот раз украинка приготовила мясной ужин за 15 гривен. Говорит, что порция рассчитана на одну персону, но все очень вкусно и сытно.

Среди главных ингредиентов куриная печень и макароны

Блоггерша решила приготовить макароны с куриной печенью. Вот, как выглядел ее список покупок вместе с ценами:

92 г куриной печени обошлось в 8,74 гривны.

1 луковица вышла на 1,3 гривны.

Макароны на вес (116 грамм) обошлись в 2,31 гривны.

Также блоггер купила огурец за который якобы заплатила 3 гривны, хотя эта цена выглядит слишком подозрительной и по этому поводу на автора поста посыпалось много вопросов и критики.

“Отвариваем макарошки. Нарезаем лучок и печень. Жарим печень, добавляем лук“, — описывается женщина процесс приготовления блюда.

Также она добавляет, что мол, не обязательно много тратить средств для того, чтобы вкусно и полезно питаться.

Пользователи соцсетей рецепт не оценили

Много похвал женщине не удалось собрать, ведь негативные комментарии преобладали. Некоторые раскритиковали размер порции, мол 100 граммов макарон и 90 граммов печени — это совсем не взрослая порция, особенно если речь идет о мужчине.

Другие отмечают, что автор не вспомнила многие другие ингредиенты, которые по умолчанию нужно добавлять к этому блюду, например, соль и масло. Вероятно у каждого дома они есть, но это тоже продукты, которые стоят определенные суммы средств.

Были вопросы и к огурцу, ведь в среднем стоимость огурцов составляет 100 гривен за килограмм, так что даже самый маленький огурец вряд ли будет стоить всего 3 гривны.