До України суне сильне похолодання: подекуди випаде сніг та вдарять нічні морози

Перші тижні квітня видалися напрочуд теплими. Подекуди погода була по-справжньому літньою, та перевищувала 22-14 градуси. Однак середина місяця не може похвалитися подібним теплом, а вже через кілька днів й зовсім країну накриє потужний холодний циклон. В деяких регіонах синоптики радять готуватися до сильних холодів та навіть морозів. Температура повітря може опускатися вночі до -7 градусів.

Таким прогнозом поділилася Наталія Птуха

Синоптик Наталія Птуха зазначає, що найбільше постраждає високогір’я Карпат. В горах варто очікувати снігу та значних морозів від -2 до -7 градусів. На решті території обійдеться без заморозків, однак сильний вітер, дощі й загалом прохолодна погода спостерігатиметься майже по всій Україні.

“В найближчі кілька діб майже по всій Україні дощитиме — так на погоду вплинуть атмосферні фронти, пов’язані зі скандинавським циклоном. Дощі крокуватимуть поруч з похолоданням. 17-19 квітня денна температура знизиться до +7…+14. Південь та південний схід грітимуться довше — там до 18 квітня в день буде +22…+29. А потім і туди прийде похолодання, але дуже відносне – термометри показуватимуть до +24 градусів“, – зазначила вона.

Тобто найтепліше традиційно буде на півдні, а найхолодніше на заході.

Морози можуть зіпсувати врожай

Експерти зазначають, що будь-які морози зараз є дуже небажаними для України, адже через аномальне тепло повсюди зацвіли дерева. Якщо температура повітря опуститься нижче нуля, то весь потенційний врожай яблук, вишень, слив та інших культур може бути під загрозою. Проте синоптики заспокоюють, що такого холоду не очікується. Наразі це похолодання має циклічний характер та протримається в Україні всього кілька днів. Потім знову стовпчики термометрів поповзуть вгору. У гідрометцентрі підтверджують цю інформацію та кажуть, що весна буде теплою, а це похолодання, ймовірно останнім.