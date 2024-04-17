Українка виклала в мережу м’ясну вечерю, яка обійдеться у 15 гривень: рецепт оцінили не всі

Люди, які полюбляють щось публікувати у соцмережах частенько роблять різноманітні експерименти. Наприклад, намагаються приготувати страву на одну персону за мінімальну суму коштів. Відтак раніше була інформація про страву, яка обійшлася жінці в 10 гривень, а цього разу українка приготувала м’ясну вечерю за 15 гривень. Каже, що порція розрахована на одну персону, але все дуже смачно та ситно.

Серед головних інгредієнтів куряча печінка та макарони

Блогерка вирішила приготувати макарони з курячою печінкою. Ось, як виглядав її перелік покупок разом з цінами:

92 грами курячої печінки обійшлося у 8,74 гривні.

1 цибулина вийшла на 1,3 гривні.

Макарони на вагу (116 грамів) обійшлися у 2,31 гривні.

Також блогерка купила огірок за який буцімто заплатила 3 гривні, хоча ця ціна виглядає надто підозрілою й з цього приводу на авторку поста посипалося багато запитань і критики.

“Відварюємо макарошки. Нарізаємо цибульку і печінку. Смажимо печінку, додаємо цибулю“, – описується жінка процес приготування страви.

Також вона додає, що, мовляв, не обов’язково багато витрачати коштів для того, аби смачно та корисно харчуватися.

Користувачі соцмереж рецепт не оцінили

Багато похвали жінці не вдалося зібрати, адже негативні коментарі переважали. Дехто розкритикував розмір порції, що, мовляв, 100 грамів макаронів і 90 грамів печінки — це зовсім не доросла порція, особливо якщо мова про чоловіка.

Інші, відмічають, що авторка не згадала багато інших інгредієнтів, які за замовчуванням потрібно додавати до цієї страви, наприклад, сіль й олію. І хоч ймовірно у кожного вдома вони є, та це теж продукти, які коштують певні суми коштів.

Були питання й до огірка, адже в середньому вартість огірків становить 100 гривень за кілограм, тож навіть найменший огірок навряд чи заважить всього на 3 гривні.