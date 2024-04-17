Стало известно, каким будет тариф на электроэнергию с 1 мая

Враг продолжает атаковать энергетическую систему – российские оккупанты регулярно обстреливают объекты критической инфраструктуры. На фоне этого в Украине заговорили о повышении тарифов на электроэнергию. Рассказываем, сколько будем платить уже с первого мая.

Детали

Бытовые потребители опасаются подорожания света, это активно обсуждают в обществе. Как известно,массированные ракетные атаки оккупантов привели к тому, что с первого июня 2023 года мы платит 2,64 грн на кВт-ч, вместо 1,69 гривны за кВт.

Известно, что стоимость кВт в мае меняться не будет и пока останется на том же уровне.

Как изменится стоимость электроэнергии в ближайшее время

Власти Украины признают тот факт, что в последние недели ситуация с энергетикой ухудшилась. Значительная часть генерации электроэнергии уничтожена. Чтобы это компенсировать в правительстве рассматривают возможность повышения тарифов. Но в апреле это непопулярное решение не примут.

Уже в ближайшее время Кабинет Министров Украины может вернуться к обсуждению этого вопроса, ведь мораторий на подорожание коммунальных услуг не распространяется на электроэнергию. Сейчас запрещено повышать тарифы на газ, отопление и горячую воду.

Известно, что с 1 мая истекают сроки действия PSO. Это возложение особых обязанностей на поставщика энергоресурсов, поэтому у чиновников есть все возможности для пересмотра тарифа на свет для населения.

Ранее звучали заявления, что поднимать тарифы будут постепенно.

То есть новая цена точно не будет больше 4 гривен.

Вероятно, стоимость электроэнергии вырастет на 1 гривну за каждый кВт-ч.

Депутат Андрей Герус, который возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, прогнозирует незначительное подорожание электроэнергии. Он утверждает, что повышения до рыночного уровня не будет, ведь это слишком высоко. Нардеп отметил, что рыночная стоимость сейчас действует для промышленных потребителей.