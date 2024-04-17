Стало відомо, яким буде тариф на електроенергію з 1 травня

Ворог продовжує атакувати енергетичну систему — російські окупанти регулярно обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури. На тлі цього в Україні заговорили про підвищення тарифів на електроенергію. Розповідаємо, скільки будемо платити вже з першого травня.

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Побутові споживачі побоюються подорожчання світла, це активно обговорюють в суспільстві. Як відомо, масовані ракетні атаки окупантів призвели до того, що з першого червня 2023 року ми сплачує 2,64 грн на кВт-год, замість 1,69 гривні за кВт.

Наразі відомо, що вартість кВт в травні змінюватися не буде і поки залишиться на тому ж рівні.

Як зміниться вартість електроенергії найближчим часом

Влада України визнає той факт, що в останні тижні ситуація з енергетикою погіршилася. Значна частина генерації електроенергії знищена. Щоб це компенсувати в уряді розглядають можливість підвищення тарифів. Але в квітні це непопулярне рішення не приймуть.

Вже найближчим часом Кабінет Міністрів України може повернутися до обговорення цього питання, адже мораторій на здорожчання комунальних послуг не поширюється на електроенергію. Наразі заборонено підвищувати тарифи на газ, опалення та гарячу воду.

Відомо, що з 1 травня збігають строки дії PSO. Це покладання особливих обов’язків на постачальник енергоресурсів.Тож в чиновників є всі можливості для перегляду тарифу на світло для населення.

Раніше звучали заяви, що піднімати тарифи будуть поступово.

Тобто нова ціна точно не буде більшою за 4 гривні.

Ймовірно, вартість електроенергії зросте на 1 гривню за кожен кВт год.

Депутат Андрій Герус, який очолює Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, прогнозує незначне здорожчання електроенергії. Він стверджує, що підвищення до ринкового рівня не буде, адже це надто високо. Нардеп зазначив, що ринкова вартість зараз діє для промислових споживачів.