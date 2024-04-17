Пожелтевшие кастрюли станут белоснежными: украинкам рассказали как отчистить эмалированные кастрюли не испачкав руки

Большинство продуктов могут менять цвет эмалированной посуды. Всего через несколько использований отмыть тарелки и кастрюли до идеальной белизны становится почти невозможно. Но не стоит отчаиваться и покупать новую посуду. Украинкам рассказали как отмыть кастрюли даже не испачкав руки.

Как отбелить эмалированную посуду

Чтобы вернуть сияющую белизну эмалированным кастрюлям, придерживайтесь следующей инструкции:

Налейте в кастрюлю воду на влейте в нее бутылочку перекиси водорода, а также насыпьте четверть стакана измельченного хозяйственного мыла.

Поставьте кастрюлю на большой огонь и доведите до кипения.

Кипятите 20-30 минут, но следите чтобы жидкость не “убежала”.

Когда кастрюля остынет, вылейте весь раствор, можно перелить в другую кастрюлю, которая нуждается в реанимации.

Далее посуду вымойте обычным средством и губкой.

Вы будете приятно удивлены насколько чистой станет ваша посуда.

Ранее украинкам рассказали, как поддерживать чистоту подушек и избавиться от желтых пятен. В первую очередь людям, которые сильно потеют, советуют приобрести несколько водонепроницаемых наволочек и заменять их еженедельно. Кроме того стоит стирать подушки минимум трижды в год. А в перерывах между стирками нужно обрабатывать их содой. Процедуру проводят примерно раз в три-четыре недели. Нужно прямо на подушку посыпать тонкий слой обычной кухонной соду и оставить хотя бы на два-три часа. Остатки соды убирают с помощью пылесоса. Вы будете поражены, насколько результативен этот способ.

Также украинкам рассказали, зачем сыпать соль в умывальник и унитаз. Оказывается обычная соль способна предупредить образование засоров в сифоне. Поэтому достаточно приготовить раствор из полстакана соли и стакана воды и вылить в умывальник или стакан соли и стакан воды для унитаза. Этот раствор поможет избавиться от неприятного запаха и прекрасно предупредит загрязнения. Повторять процедуру советуют раз в месяц.