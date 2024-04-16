Коллекционеры готовы платить 20 000 гривен за украинскую монету: как выглядит драгоценный экземпляр?

Среди украинцев очень много людей, которые коллекционируют различные монеты. Это могут быть как редкие и очень старинные монеты разных эпох и разных народов, так и обычные с первого взгляда украинские копейки 1992, 2001 и других годов. Например, известно, что нумизматы готовы платить 20 000 гривен за монету номиналом в 1 гривну. Речь об экземпляре изготовленном в 1992 году разновидности 1.1 Ааг. Он отличается гладким гуртом и в зависимости от состояния монеты за нее можно выторговать от 10 000 до 20 000 гривен.

“На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на гурт. Поэтому эти гривны считаются незаконченными“, — отмечают специалисты.

Дороже всего оценивают монеты, которые не были в обращении. И чем хуже состояние, тем ниже будет стоимость.

Какие монеты тоже ценятся?

Кроме этой гривны есть множество других монет, которые можно выгодно продать. К примеру, хорошую цену имеют монеты номиналом в 1 гривну 1995 года выпуска разновидности 1Баг. Они тоже отличаются гладким гуртом и оцениваются в 7000-9000 гривен. Ценится и 1 гривна 2001 выпуска разновидности 1АДг. За нее предлагают 5000 гривен и ее особенность тоже состоит в наличии гладкого гурта.

“Так как эта гривна редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм», – предупреждают специалисты.

Кроме этого выгодно продать можно и монеты номиналом в 1 копейку, 5, 10, 50 копеек и т.п. Преимущественно ценятся копейки, которые имеют заводской брак, или были выпущены в ограниченном количестве. К примеру, иногда НБУ выпускал тестовые монеты в экземпляре 5000 штук. Именно за подобными копейками сегодня и охотятся нумизматы.