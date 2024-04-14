Проверьте кошельки: названы 3 знака зодиака, у которых больше всего шансов разбогатеть
Очень малый процент населения Земли действительно богатые люди. Эзотерики заметили, что они выделяются не только невероятными финансами, но и знаком зодиака.
Исследования показывают, что треть всех миллиардеров являются представителями трех знаков зодиака. Исходя из этих данных, больше всего шансов достичь финансового успеха есть у таких знаков – Весы, Рыбы и Тельцы.
Весы
Весы составляют 12% миллиардеров мира. Представители этого знака имеют сильное чувство эстетики и слезливость к вещам, которые они не могут себе позволить. Также они используют свой хороший вкус для продвижения по карьерной лестнице и приглашения в элитные социальные круги. Весы прекрасно находят общий язык с окружающими и убеждают людей инвестировать в их бизнес.
Среди известных миллиардеров, которые родились под знаком Весы, американский модлер и дизайнер Ральф Лорен, который превратил обычные спортивные товары в бизнес с миллиардными оборотами.
Среди других богатых Весов:
- Элис Уолтон – наследница Walmart, куратор произведений искусства и коллекционер;
- Амансио Ортега – основатель Inditex, крупнейшего в мире ритейлера модной одежды.
Рыбы
На втором месте оказались Рыбы. Под этим знаком родилось 11% всех миллиардеров. Они мечтатели и обладают хорошей интуицией. В качестве примера можно привести Бернара Арно Ч соучредителя и генерального директора LVMH – крупнейшей в мире компании по производстве преметов роскоши, в ее портфолио входят Dom Perignon, Krug, Veuve Clicquot, Belvedere, Hennessy и другие.
Тельцы
Под знаком Тельцы родилось 10% миллиардеров во всем мире. Эти люди много работают для достижения цели. Упрямство и безжалостность, а также самоконтроль позволяют получать все.
Среди миллиардеров-весов основатель Facebook Марк Цукерберг, изобретатель Джеймс Дайсон, инженер Дэвид Коха и самая богатая женщина Германии – Сюзанна Клаттен.
А вот относительно того, имел ли значение знак зодика или это лишь совпадение, то остается только гадать. Кого-то к богатству привел неутомимый труд, а кто-то оказался в нужное время в нужном месте.
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