Проверьте кошельки: названы 3 знака зодиака, у которых больше всего шансов разбогатеть

Очень малый процент населения Земли действительно богатые люди. Эзотерики заметили, что они выделяются не только невероятными финансами, но и знаком зодиака.

Исследования показывают, что треть всех миллиардеров являются представителями трех знаков зодиака. Исходя из этих данных, больше всего шансов достичь финансового успеха есть у таких знаков – Весы, Рыбы и Тельцы.

Весы

Весы составляют 12% миллиардеров мира. Представители этого знака имеют сильное чувство эстетики и слезливость к вещам, которые они не могут себе позволить. Также они используют свой хороший вкус для продвижения по карьерной лестнице и приглашения в элитные социальные круги. Весы прекрасно находят общий язык с окружающими и убеждают людей инвестировать в их бизнес.

Среди известных миллиардеров, которые родились под знаком Весы, американский модлер и дизайнер Ральф Лорен, который превратил обычные спортивные товары в бизнес с миллиардными оборотами.

Среди других богатых Весов:

Элис Уолтон – наследница Walmart, куратор произведений искусства и коллекционер;

Амансио Ортега – основатель Inditex, крупнейшего в мире ритейлера модной одежды.

Рыбы

На втором месте оказались Рыбы. Под этим знаком родилось 11% всех миллиардеров. Они мечтатели и обладают хорошей интуицией. В качестве примера можно привести Бернара Арно Ч соучредителя и генерального директора LVMH – крупнейшей в мире компании по производстве преметов роскоши, в ее портфолио входят Dom Perignon, Krug, Veuve Clicquot, Belvedere, Hennessy и другие.

Тельцы

Под знаком Тельцы родилось 10% миллиардеров во всем мире. Эти люди много работают для достижения цели. Упрямство и безжалостность, а также самоконтроль позволяют получать все.

Среди миллиардеров-весов основатель Facebook Марк Цукерберг, изобретатель Джеймс Дайсон, инженер Дэвид Коха и самая богатая женщина Германии – Сюзанна Клаттен.

А вот относительно того, имел ли значение знак зодика или это лишь совпадение, то остается только гадать. Кого-то к богатству привел неутомимый труд, а кто-то оказался в нужное время в нужном месте.