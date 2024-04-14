Перевірте гаманці: названо 3 знаки зодіаку, в яки найбільше шансів розбагатіти

Дуже малий відсоток населення Землі справді багаті люди. Езотерики помітили, що вони виділяються не лише неймовірними фінансами, але й знаком зодіаку.

Дослідження показують, що третина всіх мільярдерів є представниками трьох знаків зодіаку. Виходячи з цих даних, найбільше шансів досягти фінансового успіху є в таких знаків — Терези, Риби та Тельці.

Терези

Терези складають 12% мільярдерів світу. Представники цього знаку мають сильне відчуття естетики та слібкість до речей, які вони не млжуть собі дозволити. Також вони використовують свій хороший смак для просування карєрними сходами та запрошення в елітні соціальні кола. Терези чудово знаходять спільну мову з оточенням та переконують людей інвестувати в їхній бізнес.

Серед відомих мільярдерів, які народилися під знаком Терези, американський модлєр та дизайнер Ральф Лорен, який перетворив звичайні спортивні товари в бізнес з мільярдними оборотами.

Серед інших багатих Терезів:

Еліс Уолтон — спадкоємиця Walmart, куратор витворів мистецтва колекціонер;

Амансіо Ортега — засновник Inditex, найбільшого в світі ритейлера модного одягу.

Риби

На другому місці опинилися Риби. Під цим знаком народилося 11% всіх мільярдерів. Вони мрійники та мають добру інтуїцію. Як приклад можна навести Бернара Арно Ч співзасновника та генерального директора LVMH — найбільшої в світі компанії з виробництві преметів розкошті, в її портфолі входять Dom Perignon, Krug, Veuve Clicquot, Belvedere, Hennessy та інші.

Тельці

Під знаком Тельці народилося 10% мільярдерів в усьому світі. Ці люди багато працюють для досягнення мети. Впертість та безжальність, а також самоконтроль дозволяють отримувати все.

Серед мільярдерів-терезів засновник Facebook Марк Цукерберг, винахідник Джеймс Дайсон, інженер Девід Коха та найбагатша жінка Німеччини — Сюзання Клаттен.

А от щодо того, чи мав значення знак зодіку чи це лише збіг, то тут залишається лише гадати. Когось до багатства привела невтомна праця, а хтось опинився в потрібний час в потрібному місці.