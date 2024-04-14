Як  українців обманюють в супермаркетах напередодні Великодня: як не потрапити на гачок

15Супермаркети та магазині нерідко проводять дрібні “шахрайства” з вартістю товарів. Це роблять для того, щоб отримати з покупця якомога більше грошей. Для прикладу, вони спеціально встановлюють ціни так, щоб віддати клієнтам не всю решту.

Деталі

При цьому сам покупець може і непомітити різниці. Секрет схеми в тому, що в кожному з таких випадків мова йде про різницю в вартості товару у кілька копійок. Однак для торгового закладу при великому потоці покупців сума може виявитися досить великою.

Працю така схема за принципом округлення. Відповідно до нього:

суму, менше 5 копійо повинні “пробачити” покупецеві;

суму понад 5 копійком магазин може залити собі.

Аналітики пояснюють, що в магазинах часто спеціально встановлють ціни так, щоб вони округлялися не на користь покупця. Наприклад, при ціні 9,96, 9,97, 9,98 та 9,99 ви повинні заплатити магазину 10 гривень.

Як не дати супермаркетам себе обманути

Щоб не стати жертвою схеми супермаркетів, достатньо лише розраховуватичя карткою. В такому разі правила округлення діяти не будуть.

Касири відмовляються приймати в українців певні гроші

В той же час касири в супермаркетах можуть відмовитися приймати ті чи інші купюри. Вони пояснюють це тим, що їм нічим давати решту. Це може бути як з монетами, так і з банкнотами.

Однак подібні дії будуть порушенням законодавства про захист прав споживачів. Тож в такій ситуації покупцям слід скаржитися адміністрації магазину.

Річ у тім, що касири повинні приймати в покупців банкноти та монети всіх номіналів. Також вони повинні стежити за тим, щоб в касі завжд були гроші для решти.

Тобто проблема “в мене немає решти” не покупця, а касира. Якщо касир на цьому наполягає, то слід звертатися до адміністрації магазину та повідомляти, що касир перекладає на покупців свій обов’язок.