130 000 гривен отсудил украинец у Ощадбанка за действия мошенников: детали

Украинцу удалось отсудить у Ощадбанка десятки тысяч гривен моральной компенсации и вернуть 130 000 гривен, которые с его карты похитили мошенники.

Детали

Барский районный суд Винницкой области обязал Ощадбанк вернуть клиенту 129 400 гривен, которые с его счета списала мошенники и оплатить ему 30 000 гривен морального вреда. Клиент стал жертвой мошеннических действий.

Согласно решению суда по делу 125/2156/23, мошенники украли 117 тысяч гривен. Банк отказался вернуть средства (к сумме добавлены проценты по кредиту). Мужчина не согласился с решением банка и обратился в суд.

Еще в июле 2023 года со счета истца в Ощадбанке неизвестные сняли 117 700 гривен. Он сразу сообщил об этом правоохранительные органы и банк. Средства отправили на счета Монобанка. В суде истец требовал отменить операции которые осуществляли мошенники. В результате было принято решение об отмене нескольких переводов:

на сумму 9,9 тыс. грн;

на сумму 15 тыс. грн;

на сумму 48 тыс. грн;

на сумму 10 тыс. грн;

на сумму 4 тыс. грн;

на сумму 4 тыс. грн;

на сумму 4,8 тыс. грн;

на сумму 8 тыс. грн;

на сумму 4,8 тыс. грн.

В решении суда говорится о том, что кредитную задолженность по счету в сумме 11 570 гривен 96 копеек следует считать безосновательной и такой, что возникла не по вине истца. Поэтому постановил решение взыскать с Акционерного общества “Государственный сберегательный банк Украины” в пользу истца безосновательно списанные с его счетов общей суммой 129 494 гривны и 96 копеек.

Дополнительно еще 30 тысяч гривен банк должен заплатить в счет возмещения морального вреда. Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана непосредственно в Винницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня провозглашения решения.

Напомним, что банки массово блокируют карты украинцев за подозрительные операции. Например, финучреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не может докуметально подтвердить происхождение средств. При этом банки все чаще получают штрафы от НБУ за то, что не слишком тщательно проверяют клиентов.