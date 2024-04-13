130 000 гривень відсудив українець в Ощадбанку за дії шахраїв: деталі

Українцеві вдалося відсудити в Ощадбанку десятки тисяч гривень моральної компенсації та повернути 130 000 гривень, які з його картки викрали шахраї.

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Барський районний суд Вінницької області зобовязав Ощадбанк повернути клієнту 129 400 гривень, які з його рахунку списала шахраї та сплатити йому 30 000 гривень моральної шкоди. Клієнт став жертвою шахрайських дій.

Відповідно до рішення суду за справою 125/2156/23, шахраї вкрали 117 тисяч гривень. Банк відмовився повернути кошти (до суми додані відсотки за кредитом). Чоловік не погодився з рішенням банку та звернувся до суду.

Ще в липні 2023 року з рахунку позивач в Ощадбанку невідомі зняли 117 700 гривень. Він одразу повідомив про це правоохоронні органи та банк. Кошти відправили на рахунки Монобанку. В суді позивач вимагав скасувати операції які здійснювали шахраї. В результаті було прийнято іршення про скасування кілької переказів:

на суму 9,9 тис. грн;

на суму 15 тис. грн;

на суму 48 тис. грн;

на суму 10 тис. грн;

на суму 4 тис. грн;

на суму 4 тис. грн;

на суму 4,8 тис. грн;

на суму 8 тис. грн;

на суму 4,8 тис. грн.

В рішенні суду йдеться про те, що кредитну заборгованість по рахунку в сумі 11 570 гривень 96 копійок слід вважати безпідставкою та такою, що виникла не з вини позивача. Тому постановив рішення стягнути з Акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” на користь позивача безпідставно списані з його рахунків загальною сумою 129 494 гривні та 96 копійок.

Додатково ще 30 тисяч гривент банк повинен заплатити в рахунок відшкодування моральної шкоди. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення.

Нагадаємо, що банки масово блокують картки українців за підозрілі операції. Наприклад, фінустанови заморожують рахунки після підозрілих переказів, якщо клієнт не може докуметально підтвердити походження коштів. При цьому банки дедаті частіше отримують штрафи від НБУ за те, що не надто ретельно перевіряють клієнтів.