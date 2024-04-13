Украинцам разрешили не платить за некачественную коммуналку: в Госпродпотребслужбе обнародовали инструкцию

В соответствии с Законом Украины “О жилищно-коммунальных услугах” предусмотрены конкретные механизмы защиты прав потребителей. Один из них — составление акта-претензии. Его нужно оформлять при предоставлении некачественных услуг, например, вместо горячей воды из крана идет холодная.

Об этом говорится в разъяснении Госпродпотребслужбы. Поэтому если ваши права потребителя нарушили при пользовании оплаченными жилищно-коммунальными услугами, то этот факт следует задокументировать и выставить претензию за некачественно предоставленные услуги.

Как сообщить о нарушении

Первый шаг – это сообщение о факте нарушения. Для этого нужно:

зафиксировать обстоятельства, к которым привело непредоставление или некачественное предоставлении коммунальных услуг (если речь идет о затоплении, порче имущества и т.д., сфотографируйте поврежденную технику, мебель и т.д.);

письменно обратитесь к поставщику услуг и сообщите о факте нарушения (можно подать лично и запросить в канцелярии отметку о получении на вашей копии письма, но лучше отправить заказное письмо с уведомлением о вручении).

Как составить акт-претензию.

Следующий шаг – проверка качества услуг и составление акта-претензии. На этом этапе:

исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома должны прибыть на вызов потребителя, в сроки прописанные в договоре о предоставлении услуг, но не позднее, чем в течение суток с момента получения претензии от потребителя;

по результатам проверки составляется акт-претензия в двух экземплярам (первый – предоставляется потребителю, второй – будет храниться у исполнителя коммунальной услуги)

Если потребитель и представитель поставщика услуги не пришли к согласию, то акт-претензия подписывается с замечаниями. Они будут неотъемлемой частью акта. Результаты проверки качества предоставления услуг можно обжаловать в судебном порядке.

Обращение в Госпродпотребслужбу

Третий шаг – обращение в Госпродпотребслужбу.