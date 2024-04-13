Украинцам разрешили не платить за некачественную коммуналку: в Госпродпотребслужбе обнародовали инструкцию
В соответствии с Законом Украины “О жилищно-коммунальных услугах” предусмотрены конкретные механизмы защиты прав потребителей. Один из них — составление акта-претензии. Его нужно оформлять при предоставлении некачественных услуг, например, вместо горячей воды из крана идет холодная.
Об этом говорится в разъяснении Госпродпотребслужбы. Поэтому если ваши права потребителя нарушили при пользовании оплаченными жилищно-коммунальными услугами, то этот факт следует задокументировать и выставить претензию за некачественно предоставленные услуги.
Как сообщить о нарушении
Первый шаг – это сообщение о факте нарушения. Для этого нужно:
- зафиксировать обстоятельства, к которым привело непредоставление или некачественное предоставлении коммунальных услуг (если речь идет о затоплении, порче имущества и т.д., сфотографируйте поврежденную технику, мебель и т.д.);
- письменно обратитесь к поставщику услуг и сообщите о факте нарушения (можно подать лично и запросить в канцелярии отметку о получении на вашей копии письма, но лучше отправить заказное письмо с уведомлением о вручении).
Как составить акт-претензию.
Следующий шаг – проверка качества услуг и составление акта-претензии. На этом этапе:
- исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома должны прибыть на вызов потребителя, в сроки прописанные в договоре о предоставлении услуг, но не позднее, чем в течение суток с момента получения претензии от потребителя;
- по результатам проверки составляется акт-претензия в двух экземплярам (первый – предоставляется потребителю, второй – будет храниться у исполнителя коммунальной услуги)
Если потребитель и представитель поставщика услуги не пришли к согласию, то акт-претензия подписывается с замечаниями. Они будут неотъемлемой частью акта. Результаты проверки качества предоставления услуг можно обжаловать в судебном порядке.
Обращение в Госпродпотребслужбу
Третий шаг – обращение в Госпродпотребслужбу.
- если в течение суток представитель поставщика услуги не явился для составления актапретензии, то акт будет считаться действительным, если его подпишут минимум двое потребителей с указанием своих адресов, ФИО и подписью
- акт-претензию направляют исполнителю коммунальной услуги или управляющему многоквартирного дома заказным письмом;
- если исполнитель комуслуг или управляющий дома в течение 5 рабочих дней с момента регистрации акта не предоставляет ответа, потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу.
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