Українцям дозволили не платити за неякісну комуналку: в Держпродспоживслужбі оприлюднили інструкцію
Відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” передбачені конкретні механізми захисту прав споживачів. Один з них — складання акту-претензії. Його потрібно оформляти при наданні неякісних послуг, наприклад, замість гарячої води з крану йде холодна.
Про це йдеться в розясненні Держпродспоживслубжи. Тож якщо ваші права споживача порушили при користуванні сплаченими житлово-комунальними послугами, то цей факт варто задокументувати та виставити претензію за неякісно надані послуги.
Як повідомити про порушення
Перший крок — це повідомлення про факт порушення. Для цього потрібно:
- зафіксувати обставини, до яких прихзвело ненадання або неякісне наданні комунальних послуг (якщо йдеться про затоплення, псування майна і т.д., сфотографуйте пошкоджену техніку, меблі тощо);
- письмово зверніться до надавача послуг та повідомте про факт порушення (можна подати особисто та запросити в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії листа, але краще надіслати рекомендований лист з повідомленням про вручення).
Як скласти акт-претензію
Наступний крок — перевірка якості послуг та складання акта-претензії. На цьому етапі:
- виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку повинні прибути на виклик споживача, в терміни прописані в договорі про надання послуг, але не пізніше, ніж протягом доби з моменту отримання претензії від споживача;
- за результатами перевірки складається акт-претензія в двох примірникам (перший — надається споживаеві, другий — буде зберігатися у виконавця комунальної послуги)
Якщо споживач та представник надавача послуги не дійшли згоди, то акт-претензія підписується із зауваженнями. Вони будуть невідємною частиною акта. Результати перевірки якості наданні послуг можна оскаржувати в судовому порядку.
Звернення до Держпродспоживслужби
Третій крок — звернення до Держпродспоживслужби.
- якщо протягом доби представник надавача послуги не зявився для складання актазпретензії, то акт буде вважатися дійсним, якщо його підпишуть мінімум двоє споживачів з зазначенням свої адрес, ПІБ та підписом
- акт-претензію надсилають виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом;
- якщо виконавець компослуг або управитель будинку протягом 5 робочих днів з моменту реєстрації акта не надає відповіді, споживач може звернутися до Держпродспоживслужби.
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