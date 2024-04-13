Українцям дозволили не платити за неякісну комуналку: в Держпродспоживслужбі оприлюднили інструкцію

Відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” передбачені конкретні механізми захисту прав споживачів. Один з них — складання акту-претензії. Його потрібно оформляти при наданні неякісних послуг, наприклад, замість гарячої води з крану йде холодна.

Про це йдеться в розясненні Держпродспоживслубжи. Тож якщо ваші права споживача порушили при користуванні сплаченими житлово-комунальними послугами, то цей факт варто задокументувати та виставити претензію за неякісно надані послуги.

Як повідомити про порушення

Перший крок — це повідомлення про факт порушення. Для цього потрібно:

зафіксувати обставини, до яких прихзвело ненадання або неякісне наданні комунальних послуг (якщо йдеться про затоплення, псування майна і т.д., сфотографуйте пошкоджену техніку, меблі тощо);

письмово зверніться до надавача послуг та повідомте про факт порушення (можна подати особисто та запросити в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії листа, але краще надіслати рекомендований лист з повідомленням про вручення).

Як скласти акт-претензію

Наступний крок — перевірка якості послуг та складання акта-претензії. На цьому етапі:

виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку повинні прибути на виклик споживача, в терміни прописані в договорі про надання послуг, але не пізніше, ніж протягом доби з моменту отримання претензії від споживача;

за результатами перевірки складається акт-претензія в двох примірникам (перший — надається споживаеві, другий — буде зберігатися у виконавця комунальної послуги)

Якщо споживач та представник надавача послуги не дійшли згоди, то акт-претензія підписується із зауваженнями. Вони будуть невідємною частиною акта. Результати перевірки якості наданні послуг можна оскаржувати в судовому порядку.

Звернення до Держпродспоживслужби

Третій крок — звернення до Держпродспоживслужби.