Вдвічі дорожче за м’ясо: популярний весняний овоч зможуть купити не всі

Цьому року популярний овоч дозволять свобі далеко не всі Очікується, що ціни на спаржу врожаю 20’24 року будуть чи не найвищими за весь час. Цього року вартість кілограма спаржі зросте на 50 гривень та коштуватиме не менше 400 гривень за кілограм. За словами фермерів, які вирщують цей популярний овоч, таке значне зростання ціни пов’язане зі збільшення витрат на ручну працю та бопрепарати для боротьби з хворобами та шкідниками.

Деталі

Сільськогосподарські підприємства повідомляють, що ціни на спаржу можуть зрости на 12%. Якщо в минулому році роздрібна ціна складала близько 350 гривень за кілограм, то цього року кілограм спаржі коштуватиме щонайменше 400 гривень. Остаточна вартість сформується вже після старту масового збору врожаю.

При цьому вартість може бути значно вищою.

Вартість в 400 гривень за кг буде встановлена лише за умови, що аграрії не хіткнуться з форс-мажорними обставинами.

Одна з них — несприятливі погодні умови. Аномальне потепління розбудило спаржу раніше, ніж очікувалося. Весняні заморозки та дозі можуть завдати значних збитків виробникам.

Через погодні коливання великі виробники можуть втратити до 30% посівів, а міла — майе весь врожай.

Чому спаржа настільки дорога

Спаржа ніколи не була дешевою в Україні. Вся причина в труднощах вирощування. Врожай збирають лише вручну, наразі не існує автоматичного збору цього овочу. Відповідно до чинного законождавства підприємці повинні підвищити заробітну плану на 15%, крім того на 12% здорочали біоресурси — екологічні препарати для обробки посівів.

Яка ситуація з іншими овочами

Традиційно навесні зростає вартість більшості овочів — морква, картопля, буряк, капуста та інші. Це пов’язано з тим, що закінчуються запаси в великих гравців агроринку. Відповідно овочі почнуть дешевшати вже ближче до врожай ранніх овочів. Така ситуація традиційна для України, адже фермери намагаються притримати врожай до весни, щоб потім продати за максимально високими цінами.