В Україні стрімко зростає кількість вакансій з віддаленою зайнятістю: кому готові платити від 40 000 гривень?

Віддалена робота в Україні почала набирати популярності ще з часів пандемії. Компанії зрозуміли, що організувати якісно роботу можна й за умови, що працівники працюють дистанційно. Такий тип зайнятості має безліч переваг. Роботодавець не платить за оренду офісу, та може шукати спеціалістів не лише в межах одного міста, а навіть закордоном. Для працівників теж є багато переваг і в першу чергу це те, що вони можуть працювати з будь-якої точки світу. Для роботи потрібен лише ноутбук та інтернет. Серед плюсів можна виділити ще й непоганий заробіток, який передбачає така робота. Переважно зарплати стартують від 30-50 тисяч гривень. Принаймні саме такі цифри можна побачити у свіжих оголошеннях, які з’явилися на сайтах з пошуку роботи.

Кого шукають?

Найбільший попит спостерігається на менеджерів з продажу, консультантів та вчителів і перекладачів. Для прикладу, вчитель німецької мови може проводити онлайн-уроки та заробляти до 35 000 в місяць. Серед обов’язків безпосередньо проведення уроку, а також складання індивідуальних навчальних планів для кожного учня.

Менеджери з продажу можуть заробляти в рази більше, адже переважно мають фіксовану ставку і відсотки з продажу. Для прикладу, деякі онлайн школи готові платити талановитим менеджерам від 50 до 80 тисяч гривень. Ба більше, досвід роботи не обов’язковий, адже пропонують навчання.

“Разом з нами ти безкоштовно пройдеш наше навчання, за яке інші платять гроші. Разом з нами ти кайфуватимеш від роботи й закриватимеш свої цілі завдяки своїм професійним навичкам”, – йдеться в оголошенні.

Непогані зарплати й у рекрутерів, які також можуть працювати віддалено. Сьогодні працювати вдома можуть й бухгалтери, консультанти, й багато інших фахівців. Інколи, якщо в обов’язки входять телефонні розмови з клієнтом, то для роботи потрібна ще гарнітура з мікрофоном та навушниками. Часто компанії надають все необхідне обладнання для роботи.