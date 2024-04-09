Украинцам объяснили, как действовать, если они принесли из магазина испорченный продукт

Очень часто случается так, что мы покупаем какие-то продукты, и только дома замечаем, что они испорчены (просрочены), или просто хранились ненадлежащим образом. Гораздо проще выйти из ситуации, если покупка совершалась в супермаркете, или в каком-нибудь магазине, где вам предоставили чек. Гораздо сложнее, если испорченный товар вам подсунули на рынке, где, конечно, никто никаких чеков не дает. А бывают такие ситуации на рынке очень часто. В Госпотребслужбе рассказали, как себя вести в такой ситуации и возможно ли вернуть средства за продукты, которые не пригодны к потреблению.

Есть четкий алгоритм действий, которых нужно придерживаться

В первую очередь следует обратиться в магазин в котором вы брали товар или к продавцу. При наличии чека берите его с собой, чтобы доказать то, что вы действительно здесь совершали покупку.

Далее требуйте от продавца вернуть вам средства, или поменять товар на свежий. Если вам отказывают, вы имеете право обратиться в Госпотребслужбу. Актуальные контактные данные всегда доступны в Интернете. Если у вас нет чека, то можете попытаться доказать факт покупки иным образом, например, привлечь свидетелей.

“Помните, что как потребители у вас есть права и у вас есть право на качественные товары и услуги. Используйте эти права, чтобы защитить себя и свои интересы как потребителя“, — напоминает Госпотребслужба.

На что еще имеют права клиенты магазинов?

Возможно, не каждый знает, но в магазин можно заходить с пакетами и большими сумками. Администрация часто не несет ответственности за вещи, которые вы оставляете в камерах хранения, поэтому не имеет права требовать от вас, чтобы вы их там оставляли. Еще одно право, о котором не все догадываются. Вы не должны платить за вещь, которую случайно повредили или разбили в магазине. Это означает, что владелец или администрация не позаботились о надлежащем и безопасном расположении продукции. Другое дело, если вы сделали это намеренно. Тогда дело расценивают как хулиганство и привлекают полицию.