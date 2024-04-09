Українцям пояснили, як діяти, якщо вони принесли з магазину зіпсований продукт

Дуже часто трапляється так, що ми купуємо якісь продукти, і лише вдома помічаємо, що вони зіпсовані (протерміновані), або ж просто зберігалися неналежним чином. Набагато простіше вийти з ситуації, якщо покупка здійснювалась у супермаркеті, чи якомусь магазині де вам надали чек. Набагато складніше, якщо зіпсований товар вам підсунули на ринку, де звісно ж ніхто ніяких чеків не дає. А трапляються такі ситуації на ринку дуже часто. У Держпродспоживчслужбі розповіли, як себе поводити у такій ситуації та чи можливо повернути кошти за продукти, які не придатні до споживання.

Є чіткий алгоритм дій, яких потрібно дотримуватись

В першу чергу варто звернутись до магазину в котрому ви брали товар, або до продавця. За наявності чеку звісно ж беріть його з собою, щоб довести те, що ви дійсно тут здійснювали покупку.

Далі вимагайте від продавця повернути вам кошти, або ж поміняти товар на свіжий. Якщо вам відмовляють, ви маєте право звернутися до Дердпроспоживчслужби. Актуальні контактні дані завжди є у безперешкодному доступі в Інтернеті. Якщо ви не маєте чека, то можете спробувати довести факт покупки іншим чином, наприклад, залучити свідків.

“Пам’ятайте, що як споживачі у вас є права і ви маєте право на якісні товари та послуги. Використовуйте ці права, щоб захистити себе та свої інтереси як споживача“, – нагадує Держспоживслужба.

На що ще мають права клієнти магазинів?

Можливо не кожен знає, але в магазин можна заходити з пакетами та великими сумками. Адміністрація часто не несе відповідальності за речі, які ви залишаєте у камерах схову, а відтак немає права вимагати від вас, щоб ви їх там залишали. Ще одне право, про котре не всі здогадуються. Ви не повинні платити за річ, яку випадково пошкодили чи розбили в магазині. Це означає, що власник або адміністрація не подбали про належне та безпечне розташування продукції. Інша справа, якщо ви зробили це навмисно. Тоді справу розцінюють, як хуліганство та залучають поліцію.